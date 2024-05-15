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Tek bir bardağı vücuttaki tüm zehri atıyor! "Doğal şifa kaynağı" olduğu ispatlandı...
Tek bir bardağı vücuttaki tüm zehri atıyor! "Doğal şifa kaynağı" olduğu ispatlandı...
Güney Amerika'ya özgü bir itüzümü ailesi meyvesi olan domates (Solanum lycopersicum) botanik olarak meyve olmasına rağmen, çoğu zaman sebze gibi hazırlanır ve tüketilir. Domatesi salatalar ve yemeklerde sıklıkla kullansak da domates suyu da en iyi içeceklerden biridir. Domates suyu ve inanılmaz faydaları burada bulunabilir...
Giriş Tarihi: 15.05.2024 16:57
Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 17:11