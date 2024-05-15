Roza Galeri Roza Sağlık Tek bir bardağı vücuttaki tüm zehri atıyor! "Doğal şifa kaynağı" olduğu ispatlandı...

Tek bir bardağı vücuttaki tüm zehri atıyor! "Doğal şifa kaynağı" olduğu ispatlandı...

Güney Amerika'ya özgü bir itüzümü ailesi meyvesi olan domates (Solanum lycopersicum) botanik olarak meyve olmasına rağmen, çoğu zaman sebze gibi hazırlanır ve tüketilir. Domatesi salatalar ve yemeklerde sıklıkla kullansak da domates suyu da en iyi içeceklerden biridir. Domates suyu ve inanılmaz faydaları burada bulunabilir...

Giriş Tarihi: 15.05.2024 16:57 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 17:11
Tek bir bardağı vücuttaki tüm zehri atıyor! Doğal şifa kaynağı olduğu ispatlandı...

Antioksidan likopen, domateslerin ana besin kaynağıdır ve kalp hastalığı ve kanser riskini azaltır. Aynı zamanda K vitamini, potasyum, folat ve C vitamini için mükemmel bir kaynaktır.


Tek bir bardağı vücuttaki tüm zehri atıyor! Doğal şifa kaynağı olduğu ispatlandı...

Olgunlaştığında tipik olarak kırmızı olan domatesler, sarı, turuncu, yeşil ve mor gibi farklı renklerde olabilir. Ayrıca, domatesin birçok farklı şekil ve tadı vardır.



Tek bir bardağı vücuttaki tüm zehri atıyor! Doğal şifa kaynağı olduğu ispatlandı...

Domateslerin %95'i su içerir. Diğer %5 ise karbonhidrat ve liflerden oluşur. Bir 100 gramlık çiğ domatesin içeriği aşağıdaki gibidir:




Tek bir bardağı vücuttaki tüm zehri atıyor! Doğal şifa kaynağı olduğu ispatlandı...
  • Kalori: 18
  • Su: %95
  • Protein: 0.9 gram
  • Karbonhidrat: 3.9 gram
  • Şeker: 2.6 gram
  • Lif: 1.2 gram
  • Yağ: 0.2 gram

Tek bir bardağı vücuttaki tüm zehri atıyor! Doğal şifa kaynağı olduğu ispatlandı...

Orta boy bir domatesin 123 gramlık karbonhidrat miktarı, çiğ domateslerin %4'ünü oluşturan 5 gramdan daha az karbonhidrat içerir. Karbonhidratların yaklaşık yüzde yetmişi glikoz ve fruktoz gibi basit şekerler oluşturur.





SON DAKİKA SON DAKİKA