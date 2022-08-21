Roza Galeri Roza Sağlık Tek bir bardak içmek bile yetiyor! Damarları daraltıyor, kan pıhtısına neden oluyor: İşte hayatı tehdit eden o içecek…

Tek bir bardak içmek bile yetiyor! Damarları daraltıyor, kan pıhtısına neden oluyor: İşte hayatı tehdit eden o içecek…

Kanda pıhtılaşma sorunu, hızla müdahale edilmesi gereken oldukça ciddi bir komplikasyondur. Daralmış kan damarlarına neden olan bu kan pıhtılarının oluşma nedeninin birçok etkeni vardır. Fakat özellikle sıklıkla tüketilen bir içecek türü, kan damarlarının daraldığını gösterdi.