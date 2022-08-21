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Tek bir bardak içmek bile yetiyor! Damarları daraltıyor, kan pıhtısına neden oluyor: İşte hayatı tehdit eden o içecek…

Kanda pıhtılaşma sorunu, hızla müdahale edilmesi gereken oldukça ciddi bir komplikasyondur. Daralmış kan damarlarına neden olan bu kan pıhtılarının oluşma nedeninin birçok etkeni vardır. Fakat özellikle sıklıkla tüketilen bir içecek türü, kan damarlarının daraldığını gösterdi.

Giriş Tarihi: 21.08.2022 08:28 Güncelleme Tarihi: 21.08.2022 08:30
Tek bir bardak içmek bile yetiyor! Damarları daraltıyor, kan pıhtısına neden oluyor: İşte hayatı tehdit eden o içecek…

Damarlarda oluşan kan pıhtısı, kalp krizi veya felç gibi ciddi kardiyovasküler komplikasyon riskini artırır.

Tek bir bardak içmek bile yetiyor! Damarları daraltıyor, kan pıhtısına neden oluyor: İşte hayatı tehdit eden o içecek…

Amerikan Kalp Derneği'nin 2018'de düzenlediği oturumlarda sunulan bulgulara göre; enerji içecekleri, kan pıhtılaşmasını tetikleyecek önemli bir risk taşıyor.

Tek bir bardak içmek bile yetiyor! Damarları daraltıyor, kan pıhtısına neden oluyor: İşte hayatı tehdit eden o içecek…

Yapılan araştırmalar sonucunda, enerji içeceği tüketildikten sonraki 90 dakika içinde kan damarlarının iç çapının ortalama %50 azaldığı tespit edildi.

Tek bir bardak içmek bile yetiyor! Damarları daraltıyor, kan pıhtısına neden oluyor: İşte hayatı tehdit eden o içecek…

Araştırmacılar, bu tür içecekler bulunan kafein ve şekerin bunun en büyük sebebi olduğunu belirtti.

Tek bir bardak içmek bile yetiyor! Damarları daraltıyor, kan pıhtısına neden oluyor: İşte hayatı tehdit eden o içecek…

Houston'daki Texas Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi 20'li yaşlarındaki 44 öğrenciyi inceledi. Katılımcılar, sigara içmiyor ve genel sağlık durumları oldukça iyiydi.

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