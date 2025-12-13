Tek lokması alzheimer riskini yarıya indiriyor! Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı: "Günde bir adet..."

METABOLİZMA İÇİN İTİCİ GÜÇ

Her bir adet büyük boy yumurta yaklaşık 150 mg kadar kolin içerir. Kolin hafıza ve öğrenmede rol oynayan bir nörotransmiter olan asetilkolinin öncüsüdür. Günde 187-399 mg arasında kolin alımı, sağlıklı genç ve yaşlı yetişkinlerde hem fiziksel hem de bilişsel performansın iyileşmesine katkı sağlar. Yani yaklaşık 2 adet yumurta yediğinizde diyet ile alınması önerilen 200-400 mg kadar kolini yeterli olarak sağlamış olursunuz. Bu hem spor performansınızı artırır hem sağlam bir zihin ile gününüzün geçmesini destekler hem de metabolizmanızın hızlanmasında itici güç sağlar.