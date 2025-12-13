Roza
Galeri
Roza Sağlık
Tek lokması alzheimer riskini yarıya indiriyor! Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı: "Günde bir adet..."
Tek lokması alzheimer riskini yarıya indiriyor! Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı: "Günde bir adet..."
Araştırmalar, beslenme düzeninde yumurtanın yer almasının önemini bir kez daha ortaya koydu. Günde bir yumurta; Alzheimer riskini yüzde 47, demans riskini yüzde 30 azaltabiliyor. Beyni güçlendiren kolin, yağ yakımını hızlandıran sağlıklı yağ asitleri ve kasları koruyan yüksek biyolojik değerli proteiniyle yumurta; hafıza, metabolizma ve uzun ömür için en etkili besinlerden biri...
Giriş Tarihi: 13.12.2025 08:56