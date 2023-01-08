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Tek lokması onlarca yıl ileriye atmanıza neden oluyor! Erken yaşlanmanın kaynağı bu besine inanamayacaksınız

Erken yaşlanma hemen herkesin en çok korktuğu konulardan biri. Her ne kadar birçok kozmetik ürün bu sebeple kullanılsa da aslında müdahaleyi yalnızca dışarıdan değil, içeriden de yapmak büyük önem taşıyor. Beslenmenize dahil ettiğiniz gıdalar ise bu konunun başında geliyor. Erken yaşlanma belirtilerinden uzak durmak için işte asla tüketmemeniz gereken o besinler...

Giriş Tarihi: 08.01.2023 08:40 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023 08:45
Tek lokması onlarca yıl ileriye atmanıza neden oluyor! Erken yaşlanmanın kaynağı bu besine inanamayacaksınız

Aknelerin oluşmasının yanı sıra yüzünüzde ince çizgilerin ve kırışıklıkların oldukça erken yaşlarda çıkmasını hızlandıracak yiyecekler bulunuyor. Uzman Dermatolog Dr. Michele Green, çevrenin, genlerin ve cilt bakım rutinlerinin cildi etkileyebileceğini herkes bilse de yenilen yiyeceklerin cildi ne kadar etkilediği konusunda çok daha az bilgi sahibi olunduğunu belirtiyor.

Tek lokması onlarca yıl ileriye atmanıza neden oluyor! Erken yaşlanmanın kaynağı bu besine inanamayacaksınız

Dr. Green, cilt sağlığı ve diyet arasındaki ilişkiye yakından bakıldığında, fark edilebileceğinden daha fazla zarar verdiğini gösteren bazı yiyecekler bulunduğunu belirtiyor.

Tek lokması onlarca yıl ileriye atmanıza neden oluyor! Erken yaşlanmanın kaynağı bu besine inanamayacaksınız

Özellikle işlenmiş gıdalar, süt ürünleri, şeker, kızarmış yiyecekler gibi besinler kırışıklıkların oluşması için tüm gerekli ortamı hazırlıyor. İşte ağzınıza sürmemeniz gereken o besinler…

Tek lokması onlarca yıl ileriye atmanıza neden oluyor! Erken yaşlanmanın kaynağı bu besine inanamayacaksınız

İŞLENMİŞ ET

Uzman Dermatolog Dr. Yoram Harth, işlenmiş etlerin vücutta iltihaplanmaya yol açan yüksek miktarda doymuş yağ ve nitrat içerdiğini belirtiyor.

Tek lokması onlarca yıl ileriye atmanıza neden oluyor! Erken yaşlanmanın kaynağı bu besine inanamayacaksınız

Örneğin; çok sevilen sosis ve patatesin yer aldığı bir tabak, yaşlanmanızın önündeki en büyük sebep olabilir.

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