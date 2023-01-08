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Tek lokması onlarca yıl ileriye atmanıza neden oluyor! Erken yaşlanmanın kaynağı bu besine inanamayacaksınız
Tek lokması onlarca yıl ileriye atmanıza neden oluyor! Erken yaşlanmanın kaynağı bu besine inanamayacaksınız
Erken yaşlanma hemen herkesin en çok korktuğu konulardan biri. Her ne kadar birçok kozmetik ürün bu sebeple kullanılsa da aslında müdahaleyi yalnızca dışarıdan değil, içeriden de yapmak büyük önem taşıyor. Beslenmenize dahil ettiğiniz gıdalar ise bu konunun başında geliyor. Erken yaşlanma belirtilerinden uzak durmak için işte asla tüketmemeniz gereken o besinler...
Giriş Tarihi: 08.01.2023 08:40
Güncelleme Tarihi: 08.01.2023 08:45