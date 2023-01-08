Tek lokması onlarca yıl ileriye atmanıza neden oluyor! Erken yaşlanmanın kaynağı bu besine inanamayacaksınız

Aknelerin oluşmasının yanı sıra yüzünüzde ince çizgilerin ve kırışıklıkların oldukça erken yaşlarda çıkmasını hızlandıracak yiyecekler bulunuyor. Uzman Dermatolog Dr. Michele Green, çevrenin, genlerin ve cilt bakım rutinlerinin cildi etkileyebileceğini herkes bilse de yenilen yiyeceklerin cildi ne kadar etkilediği konusunda çok daha az bilgi sahibi olunduğunu belirtiyor.