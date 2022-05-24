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Tembel bağırsak sorununu ortadan kaldırıyor! Bağırsakları motor gibi çalıştıran 15 gıda

Sindirim sisteminizi en çok zorlayan konulardan biri olan bağırsak sağlığı, sürekli olarak desteklenmesi gereken konulardan biri. Bu nedenle düzenli beslenme, tembel bağırsak ile ilgili problemleri de ortadan kaldırmanın kilit noktasını oluşturuyor. Doğru besinleri tüketerek yaşanan kabızlık benzeri sindirim sistemi sorunlarını da bitirebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 24.05.2022 11:01 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 12:05
Tembel bağırsak sorununu ortadan kaldırıyor! Bağırsakları motor gibi çalıştıran 15 gıda

Tembel bağırsak sorununu ortadan kaldırıyor! Bağırsakları motor gibi çalıştıran 15 gıda

İrritabl Bağırsak Sendromu (IBS), Gastroözofageal Reflü Hastalığı (GERD), Crohn Hastalığı , divertikülit ve mide ekşimesi gibi belirli durumlar sizi daha ciddi sindirim sorunları için risk altına sokabilir. Bununla birlikte, sağlıklı bir insan bile diyetlerinde lif eksikliği veya probiyotik açısından zengin besinler gibi şeylerden dolayı sindirim sorunları yaşayabilir.

Tembel bağırsak sorununu ortadan kaldırıyor! Bağırsakları motor gibi çalıştıran 15 gıda

Tembel bağırsak sorununu ortadan kaldırıyor! Bağırsakları motor gibi çalıştıran 15 gıda

İşte sindiriminizi iyileştirmek için en iyi 15 yiyecek...

Tembel bağırsak sorununu ortadan kaldırıyor! Bağırsakları motor gibi çalıştıran 15 gıda

Tembel bağırsak sorununu ortadan kaldırıyor! Bağırsakları motor gibi çalıştıran 15 gıda

YOĞURT

Yoğurt, tipik olarak laktik asit bakterileri tarafından fermente edilmiş sütten yapılır. Sindirim sisteminizde yaşayan ve sindirimi iyileştirmeye yardımcı olan, bağırsaklarınızı sağlıklı tutan iyi bakteriler olan probiyotikler olarak bilinen dost bakterileri içerir.

Tembel bağırsak sorununu ortadan kaldırıyor! Bağırsakları motor gibi çalıştıran 15 gıda

Tembel bağırsak sorununu ortadan kaldırıyor! Bağırsakları motor gibi çalıştıran 15 gıda

Probiyotikler bağırsağınızda doğal olarak bulunurken, yoğurt gibi yiyeceklerle alımınızı artırmak sindirimi kolaylaştırabilir. Probiyotikler şişkinlik, kabızlık ve ishal gibi sindirim sorunlarına yardımcı olabilir. Ayrıca laktozun veya süt şekerinin sindirimini iyileştirdiği de gösterilmiştir. Ancak her yoğurt probiyotik içermez. Alışveriş yaparken mutlaka paketin üzerinde "canlı ve aktif kültürler" olup olmadığına bakın.

Tembel bağırsak sorununu ortadan kaldırıyor! Bağırsakları motor gibi çalıştıran 15 gıda

Tembel bağırsak sorununu ortadan kaldırıyor! Bağırsakları motor gibi çalıştıran 15 gıda

ELMA

Elmalar, çözünür bir lif olan zengin bir pektin kaynağıdır. Pektin, ince bağırsağınızda sindirimi atlar ve daha sonra kolonunuzdaki dost bakteriler tarafından parçalanır. Dışkı hacmini arttırır ve bu nedenle kabızlık ve ishali gidermek için yaygın olarak kullanılır. Ayrıca bağırsak enfeksiyonları riskinin yanı sıra kolonda iltihaplanma riskini de azalttığı gösterilmiştir.

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