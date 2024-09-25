Tembel bağırsakları motor gibi çalıştırıyor! Kabızlık sorununuz bitecek

Sindirim sistemi bozuklukları, günlük yaşam kalitesini düşürmekle kalmıyor aynı zamanda birçok kronik rahatsızlığa da zemin hazırlıyor. Peki bu riskten nasıl korunabiliriz? İrritabl Bağırsak Sendromu (IBS), Gastroözofageal Reflü Hastalığı (GERD), Crohn Hastalığı, divertikülit ve mide ekşimesi gibi bazı hastalıklar, daha ciddi sindirim sorunları ile karşılaşmanıza neden olabilir.