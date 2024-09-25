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Tembel bağırsakları motor gibi çalıştırıyor! Kabızlık sorununuz bitecek

Sindirim sistemi, besinleri emmekten ve atıkları temizlemekten sorumlu olduğu için sağlığınızın en önemli parçalarından biri. Ne yazık ki, çok sayıda insan çeşitli nedenlerle şişkinlik, gaz, kramp, karın ağrısı, ishal ve kabızlık gibi sindirim sorunlarından muzdariptir. Fakat tembel bağırsaklarla ilgili yaşanan yaygın sorunları ortadan kaldırmanın formülü ise aslında beslenme sisteminden geçiyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.09.2024 16:57 Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 17:05
Tembel bağırsakları motor gibi çalıştırıyor! Kabızlık sorununuz bitecek

Sindirim sistemi bozuklukları, günlük yaşam kalitesini düşürmekle kalmıyor aynı zamanda birçok kronik rahatsızlığa da zemin hazırlıyor. Peki bu riskten nasıl korunabiliriz? İrritabl Bağırsak Sendromu (IBS), Gastroözofageal Reflü Hastalığı (GERD), Crohn Hastalığı, divertikülit ve mide ekşimesi gibi bazı hastalıklar, daha ciddi sindirim sorunları ile karşılaşmanıza neden olabilir.

Tembel bağırsakları motor gibi çalıştırıyor! Kabızlık sorununuz bitecek

Bununla birlikte, sağlıklı bir kişi bile sindirim sorunları yaşayabilir. Bu, diyetlerinde lif eksikliği veya probiyotik açısından zengin besinler içeren besinler gibi şeylerden kaynaklanabilir. İşte sindiriminizi düzenleyecek besinler!

Tembel bağırsakları motor gibi çalıştırıyor! Kabızlık sorununuz bitecek

YOĞURT

Laktik asit bakterileri fermente edilmiş sütten yoğurt yapar. Sindirim sisteminizde yaşayan ve sindirimi iyileştirmeye yardımcı olan probiyotikler olarak bilinen dost bakterilerden oluşur. Probiyotikler bağırsaklarınızı sağlıklı tutan iyi bakterilerdir.

Tembel bağırsakları motor gibi çalıştırıyor! Kabızlık sorununuz bitecek

Yoğurt gibi yiyeceklerin tüketimini artırmak, bağırsağınızda doğal olarak bulunan probiyotiklerin sindirimini kolaylaştırabilir. Probiyotikler, kabızlık, ishal ve şişkinlik gibi sindirim bozukluklarına yardımcı olabilir. Ayrıca süt şekeri veya laktozun sindirimini iyileştirdiği gösterilmiştir. Bununla birlikte, her yoğurt probiyotik içermez. Alışveriş yaparken paketin üzerinde "canlı ve aktif kültürler" bulunup bulunmadığına dikkat edin.

Tembel bağırsakları motor gibi çalıştırıyor! Kabızlık sorununuz bitecek
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