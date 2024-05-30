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Tembel bağırsakların şifası bulundu! Yarım fincan yiyenin kabızlığını söküp atıyor...

Sindirim sistemi, besinleri emmekten ve atıkları temizlemekten sorumlu olduğu için sağlığınızda çok önemlidir. Ne yazık ki, çok sayıda insan çeşitli nedenlerle şişkinlik, gaz, kramp, karın ağrısı, ishal ve kabızlık gibi sindirim sorunlarından muzdariptir.

Giriş Tarihi: 30.05.2024 08:33 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 08:46
Tembel bağırsakların şifası bulundu! Yarım fincan yiyenin kabızlığını söküp atıyor...

İrritabl Bağırsak Sendromu (IBS), Gastroözofageal Reflü Hastalığı (GERD), Crohn Hastalığı, divertikülit ve mide ekşimesi gibi birçok hastalık, daha ciddi sindirim sorunlarının ardındaki ana sebep olabilir. Fakat sağlıklı bir kişi de sindirim sorunlarıyla karşı karşıya kalabilir.


Tembel bağırsakların şifası bulundu! Yarım fincan yiyenin kabızlığını söküp atıyor...

Bu durum genellikle kişilerin diyetlerinde lif eksikliği veya probiyotik açısından zengin besinler içeren besinleri yeterince tüketmemek gibi durumlardan kaynaklanabilir. İşte bu sorunu ortadan kaldıracak o besinler...

Tembel bağırsakların şifası bulundu! Yarım fincan yiyenin kabızlığını söküp atıyor...

YOĞURT

Laktik asit bakterileri fermente edilmiş sütün yoğurda dönüşmesi, kabızlığın çözümündeki en önemli gıdalardan biri. Sindirim sisteminizde yaşayan ve sindirimi iyileştirmeye yardımcı olan probiyotikler olarak bilinen dost bakterilere sahiptir. Probiyotikler bağırsaklarınızı sağlıklı tutan iyi bakterilerdir.



Tembel bağırsakların şifası bulundu! Yarım fincan yiyenin kabızlığını söküp atıyor...

Yoğurt gibi yiyeceklerin tüketimini artırmak, bağırsağınızda doğal olarak bulunan probiyotiklerin sindirimini kolaylaştırabilir. Probiyotikler, kabızlık, ishal ve şişkinlik gibi sindirim bozukluklarına yardımcı olabilir. Ayrıca süt şekeri veya laktozun sindirimini iyileştirdiği gösterilmiştir.



Tembel bağırsakların şifası bulundu! Yarım fincan yiyenin kabızlığını söküp atıyor...

ELMA

Çözünür bir lif içeren elmalar zengin pektin kaynağıdır. İnce bağırsağınızda sindirimi tamamlandıktan sonra, pektin dost bakteriler tarafından parçalanır. Kabızlık ve ishali gidermek için yaygın olarak kullanılır çünkü dışkı hacmini artırır. Ek olarak, bağırsak enfeksiyonları ve kolon iltihaplanması riskini azalttığı gösterilmiştir.





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