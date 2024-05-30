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Tembel bağırsakların şifası bulundu! Yarım fincan yiyenin kabızlığını söküp atıyor...
Tembel bağırsakların şifası bulundu! Yarım fincan yiyenin kabızlığını söküp atıyor...
Sindirim sistemi, besinleri emmekten ve atıkları temizlemekten sorumlu olduğu için sağlığınızda çok önemlidir. Ne yazık ki, çok sayıda insan çeşitli nedenlerle şişkinlik, gaz, kramp, karın ağrısı, ishal ve kabızlık gibi sindirim sorunlarından muzdariptir.
Giriş Tarihi: 30.05.2024 08:33
Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 08:46