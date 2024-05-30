Tembel bağırsakların şifası bulundu! Yarım fincan yiyenin kabızlığını söküp atıyor...

ELMA

Çözünür bir lif içeren elmalar zengin pektin kaynağıdır. İnce bağırsağınızda sindirimi tamamlandıktan sonra, pektin dost bakteriler tarafından parçalanır. Kabızlık ve ishali gidermek için yaygın olarak kullanılır çünkü dışkı hacmini artırır. Ek olarak, bağırsak enfeksiyonları ve kolon iltihaplanması riskini azalttığı gösterilmiştir.











