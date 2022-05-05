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Temel Reis haklıymış! Ispanağı böyle tüketirseniz bunama riskini bitiriyor

Yapılan son araştırmalar, ıspanak yemenin sadece daha güçlü bir beden değil aynı zamanda beyninizi koruyan bir kalkan oluşturarak sağlıklı bir zihin yapısı da sağladığını da ortaya koydu.

Giriş Tarihi: 05.05.2022 10:50 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022 10:52
Temel Reis haklıymış! Ispanağı böyle tüketirseniz bunama riskini bitiriyor

Temel Reis haklıymış! Ispanağı böyle tüketirseniz bunama riskini bitiriyor

Araştırmacılar, üç önemli antioksidanın kanlarında yüksek düzeyde bulunan kişilerde hafızanın daha güçlü olduğu ve demans, bunama gibi rahatsızlıklara yakalama riskinin daha az olduğunu tespit etti.

Temel Reis haklıymış! Ispanağı böyle tüketirseniz bunama riskini bitiriyor

Temel Reis haklıymış! Ispanağı böyle tüketirseniz bunama riskini bitiriyor

Bileşiklerden ikisi (lutein ve zeaksantin) özellikle yeşil yapraklı sebzelerde ve bezelyede bol miktarda bulunur. Portakal ve papaya, diğer beta-kriptoksantinin ana kaynaklarıdır.

Temel Reis haklıymış! Ispanağı böyle tüketirseniz bunama riskini bitiriyor

Temel Reis haklıymış! Ispanağı böyle tüketirseniz bunama riskini bitiriyor

ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü baş araştırmacı Dr. May Beydoun; insanların bilişsel işlevlerini genişletmenin önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirtiyor. Antioksidanların, beyni hücre hasarına neden olabilen oksidatif stresten korumaya yardımcı olabileceğini söylüyor.

Temel Reis haklıymış! Ispanağı böyle tüketirseniz bunama riskini bitiriyor

Temel Reis haklıymış! Ispanağı böyle tüketirseniz bunama riskini bitiriyor

Ancak antioksidanların gerçekten "beyni bunamadan korumaya yardımcı olup olmayacağını" test etmek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu da sözlerine ekledi. Neurology dergisinde yayınlanan çalışmanın kendisi aslında gönüllülerin beslenme sistemi göz önüne alınmadı.

Temel Reis haklıymış! Ispanağı böyle tüketirseniz bunama riskini bitiriyor

Temel Reis haklıymış! Ispanağı böyle tüketirseniz bunama riskini bitiriyor

Bununla birlikte, bilim insanları uzun süredir sağlıklı bir diyetin kalp ve dolaşım sağlığını artırarak bunamayı önleyebileceğini savunuyorlar. Her ikisinin de hastalıkta rol oynadığı da biliniyor. Beslenme sistemi ile olduğu kadar, insanlar takviye alarak da bu üç bileşiğin kan seviyelerini yükseltebilirler.

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