Temel Reis haklıymış! Ispanağı böyle tüketirseniz bunama riskini bitiriyor

Bununla birlikte, bilim insanları uzun süredir sağlıklı bir diyetin kalp ve dolaşım sağlığını artırarak bunamayı önleyebileceğini savunuyorlar. Her ikisinin de hastalıkta rol oynadığı da biliniyor. Beslenme sistemi ile olduğu kadar, insanlar takviye alarak da bu üç bileşiğin kan seviyelerini yükseltebilirler.