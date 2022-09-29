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Temizliyor sanıyoruz ancak sinsice zarar veriyor! Diş fırçasını kullanımındaki bu hata...
Temizliyor sanıyoruz ancak sinsice zarar veriyor! Diş fırçasını kullanımındaki bu hata...
Hepimiz gazlı içeceklerin ve şekerli yiyeceklerin dişlerimizde plak oluşumuna veya çürüklere neden olduğunu biliriz. Ancak bu durumlara neden olan başka faktörler de bulunuyor. Her gün uyguladığımız ağız bakım rutinimizde yaptığımız bazı çok bilinen yaygın hatalar diş sağlığımızı daha kötü bir hale getirebilir. İşte uzmanlardan doğru bilinen yanlışlar.
Giriş Tarihi: 29.09.2022 15:38
Güncelleme Tarihi: 29.09.2022 15:46