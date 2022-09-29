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Temizliyor sanıyoruz ancak sinsice zarar veriyor! Diş fırçasını kullanımındaki bu hata...

Hepimiz gazlı içeceklerin ve şekerli yiyeceklerin dişlerimizde plak oluşumuna veya çürüklere neden olduğunu biliriz. Ancak bu durumlara neden olan başka faktörler de bulunuyor. Her gün uyguladığımız ağız bakım rutinimizde yaptığımız bazı çok bilinen yaygın hatalar diş sağlığımızı daha kötü bir hale getirebilir. İşte uzmanlardan doğru bilinen yanlışlar.

Giriş Tarihi: 29.09.2022 15:38 Güncelleme Tarihi: 29.09.2022 15:46
Temizliyor sanıyoruz ancak sinsice zarar veriyor! Diş fırçasını kullanımındaki bu hata...

Plak, dişlerinize yapışan bir bakteri tabakasıdır. Abur cubur yediğinizde, bakteriler asit oluşturmak için tetiklenir. Diş hekimlerinin uyardığı dişlerde çürümeye neden olan da bu asittir. Bununla birlikte, dişlerinizi fırçalamak, plağı çıkarmanıza ve ağız hijyeninizi iyileştirmenize yardımcı olur.

Temizliyor sanıyoruz ancak sinsice zarar veriyor! Diş fırçasını kullanımındaki bu hata...

Diş fırçanızın düzenli olarak değiştirilmemesi, plak oluşumuna neden olabilecek nedenlerin başında geliyor.

Temizliyor sanıyoruz ancak sinsice zarar veriyor! Diş fırçasını kullanımındaki bu hata...

2013'te diş fırçalarının etkinliğini test eden bir araştırma , üç aylık kullanımdan sonra diş fırçalarının "plağını etkili bir şekilde çıkaramadığını" keşfetti.

Temizliyor sanıyoruz ancak sinsice zarar veriyor! Diş fırçasını kullanımındaki bu hata...

Bunun nedeni zamanla diş fırçasının kıllarının yıpranmasıdır. Sert kılların hedef almak için tasarlandığı alanlar ise yapısı bozulan kıllar nedeniyle artık temizlenemez. Araştırmacılar, diş fırçasını sürekli olarak kullanılmasıyla yaklaşık 40 gün sonra kıllardaki bu genişlemenin başlama eğiliminde olduğunu buldu.

Temizliyor sanıyoruz ancak sinsice zarar veriyor! Diş fırçasını kullanımındaki bu hata...

Bu gerçekleştiğinde ise dişlerde plak birikmeye başlar ve bu da diş eti hastalıklarının ve çürümenin başlamasına neden olur. Bu durum, aynı zamanda kalp enfeksiyonları ve bunama gibi tehlikeli hastalıkların başlangıcına da neden olabilir.

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