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Tepeden tırnağa vücudu yeniliyor! Eğer sütün içine sarımsak katıp yerseniz…

Mutlu ve uzun bir hayat sürmenin temelinde sağlıklı bir vücuda sahip olmak yatıyor. Bunun temeli ise tükettiğimiz gıdalardan ve günlük alışkanlıklarımızdan geçiyor. Bağışıklığımızı güçlendirecek bizim için faydalı olan besinleri tüketmek hem bizi hastalıklardan koruyor hem de daha zinde hissetmemizi sağlıyor. İşte tam da bu noktada uzmanların yeni gözdesi olan sarımsaklı süt devreye giriyor. Faydaları saymakla bitmeyen bu muhteşem içeceği hazırlamak ise bir o kadar kolay. İşte sarımsaklı süt hakkında bilmeniz gereken her şey…

Giriş Tarihi: 11.04.2023 08:49 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023 08:55
Tepeden tırnağa vücudu yeniliyor! Eğer sütün içine sarımsak katıp yerseniz…

Neredeyse her derde deva olan sarımsaklı sütün yapımından faydalarına kadar bilinmesi gerekenleri sizin için derledik.

Tepeden tırnağa vücudu yeniliyor! Eğer sütün içine sarımsak katıp yerseniz…

Sarımsak sütü olarak da bilinen içeceğin yapımı için gerekli olan malzemeler şöyle;

  • 500 ml (yarım litre) süt
  • 5-6 diş sarımsak
  • Bal (isteğe göre)

Tepeden tırnağa vücudu yeniliyor! Eğer sütün içine sarımsak katıp yerseniz…

Yapılışı;

  1. Öncelikle sarımsakları soyup güzelce yıkayın. Ardından iri iri olacak şekilde dilimleyin.
  2. Bir tencerenin içerisine sütü koyun ve sarımsakları da ekleyin.
  3. Kaynayana kadar sürekli karıştırın. Son olarak süzerek ılımaya bırakın.
  4. Dilerseniz içerisine bal da ekleyerek tüketebilirsiniz.

Tepeden tırnağa vücudu yeniliyor! Eğer sütün içine sarımsak katıp yerseniz…

SARIMSAKLI SÜTÜN FAYDALARI

Sarımsaklı sütün sağlık üzerinde birçok faydası olduğuna inanılmaktadır. İşte sarımsaklı sütün bazı faydaları:

Tepeden tırnağa vücudu yeniliyor! Eğer sütün içine sarımsak katıp yerseniz…

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR

Sarımsaklı süt, içerdiği antimikrobiyal ve antioksidan özellikler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir.

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