Tıkalı bağırsağı tüketildiği an açan besin! Günde 4 tane yemek kabızlığı bitiriyor...

Bağırsakla ilgili yaşanan sorunlar, günlük yaşam akışını bozarak kişinin konforunu ciddi ölçüde düşürebilir. Kabızlık ise bağırsak faaliyetlerinin yavaşlaması ya da dışkılamanın zor hale gelmesiyle ortaya çıkan yaygın bir durumdur ve pek çok kişi hayatının bir döneminde bu problemle karşılaşır. Bazı kişilerde ise bu tablo uzun süre devam edebilir. Her bireyin tuvalet alışkanlığı farklı olsa da haftada üç kereden daha az tuvalete çıkmak, çıkış sırasında zorlanmak kabızlığın başlıca işaretleri arasında yer alır. Hayati bir tehdit oluşturmasa da kabızlık, yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilir. Neyse ki, doğru besin tercihlerinin günlük hayata dahil edilmesiyle bu sorunun önüne geçmek mümkün olabilir.

Giriş Tarihi: 08.12.2025 13:17 Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 13:20
Bu sık karşılaşılan sorunun önüne geçebilmek için, önerdiğimiz besini günde sadece 4 adet tüketmeniz yeterli olabilir.

KABIZLIK NEDİR?

Kabızlık, tıbbi açıdan bağırsak hareketlerinin yavaşlaması sonucu haftada üçten daha az dışkılama yapılması durumu olarak ifade edilir.

Ancak bu sıklık, bireysel bağırsak düzenine bağlı olarak kişiden kişiye değişiklik gösterebilir.

Bazı bireyler günde birden fazla kez tuvalete çıkabilirken, bazıları için bu süre birkaç günde bir olabilir.

Önemli olan, bağırsak düzeninizin sizin için normal ve rahat kabul edilebilir bir düzende olmasıdır.

Bu nedenle haftada üçten az tuvalete çıkmadığınız ve bağırsak düzeninizde belirgin bir değişiklik yaşanmadığı sürece rakamlar çok da belirleyici değildir. Esas ölçüt, sizin için sağlıklı ve alışılmış olan düzendir.

Kabızlığın diğer belirtileri arasında şunlar yer alır:

  • Tuvalete çıkarken zorlanma hissi yaşanması,
  • Tuvalet sonrasında bağırsakların tam olarak boşalmadığı hissiyatı.
KABIZLIK NEDEN OLUR?

Kabızlığın ortaya çıkmasında etkili olan faktörler arasında en sık görülenler şunlardır:

  • Beslenme düzeninde ani veya düzensiz değişiklikler,
  • Günlük yeterli miktarda su ve lif alınmaması,
  • Aşırı miktarda süt ve süt ürünleri tüketimi,
  • Hareketsiz bir yaşam tarzı,
  • Tuvalet ihtiyacının sürekli ertelenmesi.
  • Yoğun ve uzun süreli stres altında olmak,
  • Bazı ilaçların yan etki olarak kabızlığa yol açması,
  • Gebelik süreci,
  • Sindirim sistemindeki kas ve sinir yapılarında görülen problemler,
  • Bazı kanser türleri,
  • Yeme bozukluklarının bulunması.
KABIZLIK NE KADAR YAYGIN?

Kabızlık her ne kadar günlük hayatta çok dile getirilen bir sorun olmasa da, toplumda sanılandan çok daha yaygın şekilde görülmektedir.

Amerika'da oldukça yaygın olan bu rahatızlık için yılda en az 2,5 milyon kişinin doktora başvurduğu bilinmektedir.

Aynı şekilde ülkemizde de pek konuşulmasa da yaygın bir kabızlık sorunu bulunmaktadır.

Her yaştan bireyde kabızlık görülebildiği gibi kronikleşen kabızlık için daha yatkın gruplar vardır.

Bu gruplar arasında ise;

Yaşlılar

Yaşlı bireylerin genç bireylere oranla daha az hareket etme eğilimi bulunmaktadır.

Aynı zamanda yaşlı bireylerin sindirim sistemi ve metabolizması da daha yavaş çalıştığından kas kasılma gücünde de düşüş yaşanarak kabızlık daha kolay kronik hale gelebilir.

Kadınlar
Özellikle hamilelik ve doğum sonrası süreçte kadınların hormonlarındaki değişimler kabızlığa daha yatkın olmalarına neden olur.

Hamilelik sürecinde ise bebek anne karnında bulunurken bağırsakları sıkıştırabilir ve dışkının geçişinin yavaşlamasına neden olabilir.

Lif tüketmeyenler
Yeterince ve yüksek lif oranına sahip besinler tüketmemek de kronik kabızlığa neden olmaktadır.

Yüksek lifli gıdalar bağırsakların çalışmasına destek olduğundan tuvalete çıkmayı da kolaylaştırır.

KABIZLIĞI BİTİREN MUCİZE

Kabızlığın en büyük düşmanı olan lifli gıdaların hemen hemen tamamı büyük ölçüde işe yarıyor olsa da içlerinden biri olan eriği tüketmek çok kısa bir sürede sorununuza çare olacaktır.

Özellikle kuru eriğin sabahları aç karnına bir miktar suyla tüketilmesi kronikleşen kabızlığa bile çare oluyor.

KURU ERİK NASIL İŞE YARIYOR?

Kuru erik en zengin lif depolarından biridir.

Bir adedinde bile yaklaşık olarak 1 gram lif bulunmaktadır.

Bu oran diğer besinlerle karşılaştırıldığında göz ardı edilemeyecek kadar yüksektir.

Yapılan araştırmalar sonucu kuru eriğin psyllium içeren diğer bir adıyla müshil türevi ilaçlardan bile daha etkili olduğu ortaya çıkmıştır.