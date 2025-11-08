Tıkalı damarları anında açıyor! Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez'den tansiyonu bitiren diyet listesi: "Günde 2 porsiyon..."

SİNSİ VE ÖLÜMCÜL OLABİLİR

Hipertansiyonun tanımı çok nettir. Arteriyel, kan basıncının 140/90 mm Hg (milimetre civa) veya daha yüksek seyretmesi durumu olarak dünyadaki tüm tıp otoriteleri tarafından hipertansiyon olarak kabul görmektedir. Hipertansiyonun; inme, kalp yetmezliği, periferik arter hastalıklarına neden olması ve hipertansiyon düzenlenirse bu hastalıkların da düzeltilmesinde etkin olması sebebiyle 'sinsi' ve 'ölümcül' olabilecek hastalık kategorisinde yer almasını sağlamıştır.

