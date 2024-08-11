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Tırnağınızın böyle görünüyorsa dikkat! Meğer karaciğerin tükendiğinin belirtisiymiş…

Vücudumuz bize çeşitli hastalıklar ile ilgili sinyaller gönderir. Bu sinyaller bazen basit bir öksürük olabileceği gibi bazen de bir leke şeklinde kendini belli eder. Ayak ve el tırnaklarında meydana gelen bazı değişiklikler; çarpma ya da yaralanma gibi durumlardan meydana gelebileceği gibi sağlığımızla ilgili bazı durumların ufak sinyalleri de olabilir.

Giriş Tarihi: 11.08.2024 14:03 Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 14:10
Tırnağınızın böyle görünüyorsa dikkat! Meğer karaciğerin tükendiğinin belirtisiymiş…

Dr. Bhavini Shah, zaman içerisinde tırnak yapılarının değişebileceğini söyleyerek, oluşan bazı değişikliklerin tırnak uzadıkça geçebileceğini anlattı. Ancak, geçmeyen ve sürekli tekrar eden durumlar için bir uzmana başvurulması gerektiğini ifade etti.

Tırnağınızın böyle görünüyorsa dikkat! Meğer karaciğerin tükendiğinin belirtisiymiş…

Not: Tırnağın üzerindeki bu belirtilen başka anlamları da olabilir. En doğru tespit için bir uzmana başvurmanız önerilir.

Tırnağınızın böyle görünüyorsa dikkat! Meğer karaciğerin tükendiğinin belirtisiymiş…

İÇERİYE DOĞRU KIVRILAN TIRNAKLAR- DEMİR EKSİKLİĞİ

İçeriye doğru kıvrılan, kaşık şeklindeki tırnaklar genel olarak demir eksikliğinin bir göstergesidir.

Tırnağınızın böyle görünüyorsa dikkat! Meğer karaciğerin tükendiğinin belirtisiymiş…

Demir eksikliğinin diğer belirtileri arasında ise, yorgunluk, nefes darlığı, soluk cilt tonu ve baş ağrıları gözlemlenebilir.

Tırnağınızın böyle görünüyorsa dikkat! Meğer karaciğerin tükendiğinin belirtisiymiş…

Dr. Bhavini Shah'ın ifadelerine göre, demir eksikliğinin neden oluştuğunu belirlemek önemlidir. Bu yüzden demir eksikliği şüpheniz varsa bir uzmana başvurmanız önerilir.

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