Tırnağınızın böyle görünüyorsa dikkat! Meğer karaciğerin tükendiğinin belirtisiymiş…

Vücudumuz bize çeşitli hastalıklar ile ilgili sinyaller gönderir. Bu sinyaller bazen basit bir öksürük olabileceği gibi bazen de bir leke şeklinde kendini belli eder. Ayak ve el tırnaklarında meydana gelen bazı değişiklikler; çarpma ya da yaralanma gibi durumlardan meydana gelebileceği gibi sağlığımızla ilgili bazı durumların ufak sinyalleri de olabilir.