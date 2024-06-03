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Tırnaklardaki bu değişime dikkat! Bilim insanları açıkladı: "Meğer kanserin gizli işaretiymiş..."
Tırnaklardaki bu değişime dikkat! Bilim insanları açıkladı: "Meğer kanserin gizli işaretiymiş..."
Kanser, tüm dünyada önde gelen ölüm sebeplerinden biri olarak öne çıkıyor. Fakat erken teşhis ve uygun tedavilerle birlikte kanserden kurtulmak mümkün. Son zamanlarda yapılan bir çalışmada tırnaklarda "basit" olarak nitelendirilen bir belirtinin aslında kanser işareti olabileceği tespit edildi. İşte o ilginç çalışmanın detayları...
Giriş Tarihi: 03.06.2024 13:19
Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 13:21