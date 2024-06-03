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Tırnaklardaki bu değişime dikkat! Bilim insanları açıkladı: "Meğer kanserin gizli işaretiymiş..."

Kanser, tüm dünyada önde gelen ölüm sebeplerinden biri olarak öne çıkıyor. Fakat erken teşhis ve uygun tedavilerle birlikte kanserden kurtulmak mümkün. Son zamanlarda yapılan bir çalışmada tırnaklarda "basit" olarak nitelendirilen bir belirtinin aslında kanser işareti olabileceği tespit edildi. İşte o ilginç çalışmanın detayları...

Giriş Tarihi: 03.06.2024 13:19 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 13:21
Tırnaklardaki bu değişime dikkat! Bilim insanları açıkladı: Meğer kanserin gizli işaretiymiş...

Uzmanlar, kanserle bağlantılı 'tırnak anormallikleri' konusunda acil uyarıda bulundu ve tam olarak nelere dikkat edilmesi gerektiğini paylaştı.

Tırnaklardaki bu değişime dikkat! Bilim insanları açıkladı: Meğer kanserin gizli işaretiymiş...

Ulusal Sağlık Enstitüleri'ndeki (NIH) bilim insanları tarafından yakın zamanda yürütülen yeni bir çalışma, nadir görülen bir bozukluğun teşhisine yol açabilecek iyi huylu bir tırnak anormalliği konusunda uyarıda bulundu.

Tırnaklardaki bu değişime dikkat! Bilim insanları açıkladı: Meğer kanserin gizli işaretiymiş...

BAP1 tümör yatkınlık sendromu olarak bilinen bozukluğun, kişinin cilt, göz, böbrek ve göğüs ile karın bölgesini kaplayan doku kanserine yakalanma riskini artırdığı tespit edildi.

Tırnaklardaki bu değişime dikkat! Bilim insanları açıkladı: Meğer kanserin gizli işaretiymiş...

Çalışmada 35 farklı aileden bu sendroma sahip 47 birey incelendi.

Tırnaklardaki bu değişime dikkat! Bilim insanları açıkladı: Meğer kanserin gizli işaretiymiş...

Yardımcı yazar ve genetik danışman Alexandra Lebensohn; "Temel genetik değerlendirme sırasında tırnak sağlığı sorulduğunda, çok zeki bir hasta tırnaklarında hafif değişiklikler fark ettiğini bildirdi" diyerek çalışmanın başlangıç noktası ile ilgili bilgiler verdi.

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