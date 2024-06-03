Tırnaklardaki bu değişime dikkat! Bilim insanları açıkladı: "Meğer kanserin gizli işaretiymiş..."

Yardımcı yazar ve genetik danışman Alexandra Lebensohn; "Temel genetik değerlendirme sırasında tırnak sağlığı sorulduğunda, çok zeki bir hasta tırnaklarında hafif değişiklikler fark ettiğini bildirdi" diyerek çalışmanın başlangıç noktası ile ilgili bilgiler verdi.