Tırnaklarınızdaki bu renge dikkat! Hayati hastalığın belirtisi olabilir

Karaciğer yağlanması hastalığı, genellikle aşırı kilolu veya obez kişilerde görülür. Türkiye'de her 4 kişiden birinde görülen karaciğer yağlanması, erken evrelerde yakalandığında yaşamınızı kurtaran bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle doğru bir yaşam tarzının yanı sıra erken belirtileri göz önünde bulundurmak da oldukça önemli.

Amerikan Karaciğer Vakfı, karaciğerin ağırlığının yüzde beş ila 10'undan fazlası yağ ise, buna yağlı karaciğer denildiğini söylüyor. Bazı insanlar, önceden var olan herhangi bir duruma sahip olmadan yağlı karaciğer hastalığına yakalanabilirler. Şiddetli siroz, dördüncü evre yağlı karaciğer hastalığı geliştirdiğinizde ve karaciğeriniz düzgün çalışmayı durduğunda, karaciğer nakli için bekleme listesine alınmanız gerekebilir. Erken evrelerde genellikle belirti olmadığı düşünülür, ancak bazı belirtiler ortaya çıkabilir.

İngiltere'de bulunan Gastro Kliniği, ellerinizde gelişebilecek birkaç semptom olduğunu belirtiyor. Bunlar arasında beyazlaşan kırmızı avuç içi ve tırnak yataklarının yanı sıra ciltte ve göz beyazlarında sararma veya karnın ortasında veya sağ üst kısmında rahatsızlık bulunur.

Mayo Clinic'in yaptığı açıklamada ise karaciğer yağlanması, genellikle hiçbir belirti ve semptoma neden olmadığı düşünülse de çoğu zaman kronik bir yorgunluğun eşlik ettiği belirtiliyor. Endişenize neden olan kalıcı belirti ve semptomlarınız varsa doktorunuzdan randevu almak, hayati bir karar olabilir.

British Liver Trust: "İyi haber şu ki, karaciğer yağlanması, dengeli bir diyetle, fiziksel olarak daha aktif olarak ve kilo vererek genellikle durdurulabilir ve hatta tersine çevrilebilir." açıklamasında bulunarak durumla ilgili açıklayıcı bir harita çiziyor.