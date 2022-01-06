Toksin içeren besinlere dikkat! Sağlığımızı tehdit ediyor

Gıdalar içeriğinde bulunan mineral ve vitaminleri vücuda yayarak sağlıklı bir yaşam sürmememize olanak tanırlar. Bazı gıdalar içeriğindeki toksinlerden dolayı sağlığımızı tehdit edecek boyuta ulaşabiliyor. Önemli olan toksin içeren besinlerin bilerek onları en az miktarda tüketmek olacaktır. Peki toksin içeren besinler nelerdir? İşte yüksek miktarda toksin içererek uzak durmamamız gereken gıdalar...
Bazı besinlerde çok fazla zararlı maddenin bulunduğunu biliyor muydunuz? Sağlığımızla oynayacak kadar vücudumuzu tehdit eden yüksek miktarda toksin içeren besinler nelerdir? İşte yüksek miktarda toksin içeren ve uzak durmamız gereken besinler...
VÜCUTTA YÜKSEK MİKTARDA TOKSİN BULUNMASININ SONUÇLARI
Bağırsak florasında değişiklikler, bağışıklık sisteminde değişiklikler, ödem, uyku bozuklukları ve besinlerin vücut tarafından kolay emilememesi. İşte yüksek miktarda toksin içeren besinler...
ET
Et, içerdiği hormonlar ve clenbuterol ve benzopiren gibi maddeler nedeniyle toksin bakımından zengindir.
Bu maddelerin kanserojen olduğu kanıtlanmıştır. Bu nedenle, lösemi veya mide tümörü hastalıklarının riskini artırırlar.