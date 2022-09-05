Roza Galeri Roza Sağlık Tükenmek bilmeyen stresi alıp götürüyor! İşte tek lokması bile mutluluk kaynağı olan o besin

Tükenmek bilmeyen stresi alıp götürüyor! İşte tek lokması bile mutluluk kaynağı olan o besin

Modern dönemde sıklıkla adını duyduğumuz depresyon, çevresel faktörlere olduğu gibi aynı zamanda biyolojik etkenlerle de yakından ilişkilidir. Beslenme ise, hissettikleriniz üzerinde önemli bir etkiye sahip. Doğru besinler tüketmek, stres oranını büyük oranda düşürerek mutluluk oranını yükseltebilir. İşte mutluluk kaynağı o besinler...

Giriş Tarihi: 05.09.2022 10:03 Güncelleme Tarihi: 05.09.2022 10:08
Tükenmek bilmeyen stresi alıp götürüyor! İşte tek lokması bile mutluluk kaynağı olan o besin

Çoğu durumda, ana tedavi yöntemi olarak genellikle ilaç tedavisini doktor kontrolünde önerilse de egzersiz yapmak, nefes alma tekniklerini öğrenmek, anksiyete semptomlarını azaltır.

Tükenmek bilmeyen stresi alıp götürüyor! İşte tek lokması bile mutluluk kaynağı olan o besin

Ek olarak, çoğunlukla beyin güçlendirici özellikleri nedeniyle beyin fonksiyonlarını desteklemeye ve anksiyete semptomlarını azaltmaya yardımcı olabilecek birkaç yiyecek bulunur. İşte kaygı düzeyini azaltan 6 yiyecek ve içecek…

Tükenmek bilmeyen stresi alıp götürüyor! İşte tek lokması bile mutluluk kaynağı olan o besin

SOMON

Somon, içeriğindeki D vitamini ve omega-3 yağ asitleri sayesinde beyin sağlığını destekleyerek kaygı seviyesinde düşüş sağlar.

Tükenmek bilmeyen stresi alıp götürüyor! İşte tek lokması bile mutluluk kaynağı olan o besin

Bu besinler, sakinleştirici ve rahatlatıcı özelliklere sahip olabilen dopamin ve serotonin nörotransmitterlerin düzenlemeye yardımcı olabilir.

Tükenmek bilmeyen stresi alıp götürüyor! İşte tek lokması bile mutluluk kaynağı olan o besin

Özellikle EPA ve DHA açısından zengin bir beslenme sistemi, daha düşük kaygı oranları ile ilişkilidir.

SON DAKİKA SON DAKİKA