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Tükenmek bilmeyen stresi alıp götürüyor! İşte tek lokması bile mutluluk kaynağı olan o besin
Tükenmek bilmeyen stresi alıp götürüyor! İşte tek lokması bile mutluluk kaynağı olan o besin
Modern dönemde sıklıkla adını duyduğumuz depresyon, çevresel faktörlere olduğu gibi aynı zamanda biyolojik etkenlerle de yakından ilişkilidir. Beslenme ise, hissettikleriniz üzerinde önemli bir etkiye sahip. Doğru besinler tüketmek, stres oranını büyük oranda düşürerek mutluluk oranını yükseltebilir. İşte mutluluk kaynağı o besinler...
Giriş Tarihi: 05.09.2022 10:03
Güncelleme Tarihi: 05.09.2022 10:08