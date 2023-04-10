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Tüketildiğinde böbrekte taşa neden oluyor! İşte böbrekleri mahveden hata...

Sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için böbreklerin sağlıklı bir şekilde çalışması gerekiyor. Vücudun filtresi görevi gören böbrekler, toksinleri atamadığında zamanla gücünü kaybeder ve görevini yerine getiremez hale gelir. Uzmanlar, böbrekleri yormamak ve böbrek taşı oluşumunu engellemek için vücuda alınan besinlere dikkat etmek gerektiğini belirtiyor. Yapılan araştırmalara göre, bazı besinler doğrudan böbrek taşına neden oluyor? Peki, hangi besinler böbrek taşına sebep oluyor? İşte böbrek taşı yapan besinler...