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Tüketildiğinde böbrekte taşa neden oluyor! İşte böbrekleri mahveden hata...

Sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için böbreklerin sağlıklı bir şekilde çalışması gerekiyor. Vücudun filtresi görevi gören böbrekler, toksinleri atamadığında zamanla gücünü kaybeder ve görevini yerine getiremez hale gelir. Uzmanlar, böbrekleri yormamak ve böbrek taşı oluşumunu engellemek için vücuda alınan besinlere dikkat etmek gerektiğini belirtiyor. Yapılan araştırmalara göre, bazı besinler doğrudan böbrek taşına neden oluyor? Peki, hangi besinler böbrek taşına sebep oluyor? İşte böbrek taşı yapan besinler...

Giriş Tarihi: 10.04.2023 14:39 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023 14:43
Tüketildiğinde böbrekte taşa neden oluyor! İşte böbrekleri mahveden hata...

BÖBREK TAŞI NEDİR, NASIL OLUŞUR?

Besinlerle vücuda aşırı alınan ya da vücutta oluşan maddelerin kandaki yoğunluğu artarsa, böbreklerden süzülerek idrara geçen miktar artacaktır. Vücuda alınan su miktarı azaldığında ya da su kaybının arttığı durumlarda ise daha az miktarda ve daha fazla yoğunlukta idrar oluşacaktır.

Tüketildiğinde böbrekte taşa neden oluyor! İşte böbrekleri mahveden hata...

Bu sebeplerden dolayı böbreklerden süzülen tuzlar, atık ve kimyasal maddelerin idrardaki yoğunlukları belirli bir eşik değerini aşınca kristalleşir. Kalsiyum, oksalat ve ürik asit maddelerinin kristalleşmesi sonucu birbirine yapışarak kumları ve bunlar da birleşerek taşları oluşturur.

Tüketildiğinde böbrekte taşa neden oluyor! İşte böbrekleri mahveden hata...

BÖBREK TAŞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Belirtiler; böbrek taşının büyüklüğüne, yerine ve tıkanma yapıp yapmadığına göre değişiklik gösterir. Böbrek taşının en sık rastlanan belirtisi, böbreğin olduğu bölgedeki ağrıdır. Taş, böbrek içinde kaldığı ve üst idrar yoluna girmediği sürece herhangi bir belirti vermez. Biraz büyük taşlar hastalarda hafif yan ağrısı şeklinde kendini hissettirebileceği gibi bazen ağrı çok şiddetli kriz şeklinde olabilir.

Tüketildiğinde böbrekte taşa neden oluyor! İşte böbrekleri mahveden hata...

Genellikle taş böbrekten hareket edip üreter denilen üst idrar kanalına girince ağrıların şiddeti ani artış gösterir. Bu ağrının sebebi taşın idrar yolunu tıkaması sonucunda böbrek ve taşın gerisinde kalan idrar kanalının şişerek gerilmesidir.

Tüketildiğinde böbrekte taşa neden oluyor! İşte böbrekleri mahveden hata...

Bunun yanında taşın neden olduğu diğer problem enfeksiyondur. Taş bir yabancı cisim olduğundan idrarda enfeksiyon yaparak ve antibiyotik tedavisinin etkisini azaltarak böbrek iltihabına ve dolayısı ile yüksek ateşe neden olabilir.

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