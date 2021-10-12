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Tüketildiğinde direkt beyni etkiliyor! Bu faydasını kimse bilmiyordu... Uzmanlar açıkladı!

Gün içinde hissedilen halsizlik ve yorgunluk birçok insanın ortak problemi. Bilim insanlarına göre, gün içindeki yorgunluğumuzun, uykusuzluğumuzun ve halsizliğimizin nedeni yediğimiz yiyeceklerle bağlantılı. Yediğimiz besinler ne kadar sağlıklıysa ikinci beynimiz diye bahsedilen bağırsaklarımız o kadar güçlü oluyor. Yapılan çalışmalara göre; sık sık kefir, yoğurt, ayran gibi besinler tüketen kişiler daha az bağırsak problemleriyle karşılaşıyor ve daha az depresyon yaşıyor. Bu gıdalar beyni direkt etkiliyor ve mutluluk hormonu olarak bilinen serotoninin salgılanmasını sağlıyor. İşte serotonin seviyesini yükselten ve beyni direkt etkileyen besinler...

Giriş Tarihi: 12.10.2021 08:54 Güncelleme Tarihi: 12.10.2021 09:02 PAYLAŞ