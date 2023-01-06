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Tükettiğiniz anda iştahı bıçak gibi kesiyor! Bu besini tüketenler kilo almıyor

İstenilen kiloya ulaşmak, ruh ve beden sağlığını olumlu yönde etkiler. Uzmanlar, diyet yapmanın zor ve yıpratıcı bir süreç olmasının nedenini yanlış besinlerin tüketilmesi olarak açıklıyor. Diyetisyenlere göre, kilo verme sürecinde doğru besinler tüketildiğinde tatlı ve açlık krizleri daha az hissediliyor. Bazı besinler, iştah kontrolü sağlama konusunda oldukça etkili. İştahı kapatan besinlerin tüketilmesi diyet yapma sürecini de kolaylaştırıyor. Peki, hangi besinler diyet yapma sürecini kolaylaştırıyor? İşte kilo verdiren, iştah kapatan besinler...

Giriş Tarihi: 06.01.2023 09:17 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023 09:23
Tükettiğiniz anda iştahı bıçak gibi kesiyor! Bu besini tüketenler kilo almıyor

Diyet yaparken karşılaşılan en büyük problem kontrol altına almakta zorlanılan iştahtır. Diyetin ilk günlerinde ortaya çıkan tatlı kriziyle birlikte sık sık yemek yeme isteği kişiyi oldukça zorlayan bir durumdur. Uzmanların açıklamalarına göre, diyet yaparken tüketilen bazı besinler bu sorunu ortadan kaldırıyor. İşte iştahı adeta bıçak gibi kesen mucizevi besinler...

Tükettiğiniz anda iştahı bıçak gibi kesiyor! Bu besini tüketenler kilo almıyor

ELMA SİRKESİ

Tükettiğiniz anda iştahı bıçak gibi kesiyor! Bu besini tüketenler kilo almıyor

BROKOLİ

Tükettiğiniz anda iştahı bıçak gibi kesiyor! Bu besini tüketenler kilo almıyor

TARÇIN

Tükettiğiniz anda iştahı bıçak gibi kesiyor! Bu besini tüketenler kilo almıyor

ARMUT

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