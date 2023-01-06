Roza Galeri Roza Sağlık Tükettiğiniz anda iştahı bıçak gibi kesiyor! Bu besini tüketenler kilo almıyor

Tükettiğiniz anda iştahı bıçak gibi kesiyor! Bu besini tüketenler kilo almıyor

İstenilen kiloya ulaşmak, ruh ve beden sağlığını olumlu yönde etkiler. Uzmanlar, diyet yapmanın zor ve yıpratıcı bir süreç olmasının nedenini yanlış besinlerin tüketilmesi olarak açıklıyor. Diyetisyenlere göre, kilo verme sürecinde doğru besinler tüketildiğinde tatlı ve açlık krizleri daha az hissediliyor. Bazı besinler, iştah kontrolü sağlama konusunda oldukça etkili. İştahı kapatan besinlerin tüketilmesi diyet yapma sürecini de kolaylaştırıyor. Peki, hangi besinler diyet yapma sürecini kolaylaştırıyor? İşte kilo verdiren, iştah kapatan besinler...