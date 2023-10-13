Tükettiğiniz anda kalın bağırsağı bitiriyor! Bu 4 besin iç organların sessiz katili

HAMUR İŞLERİ

Simit, poğaça ve açma gibi hamur işleri, her ne kadar aşırıya kaçmadan tüketilebilecek kahvaltı seçeneklerinden olsa da çoğunlukla en yoğun işlenmiş gıdalar arasında bulunur.

Böylece iyi bir bağırsak sağlığı için uzak durulması gereken besinlerin ön sırasında yer alırlar.