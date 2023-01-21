Roza Galeri Roza Sağlık Tükettiğiniz anda karaciğeri bitiriyor! Tek lokması bile zehir saçıyor!

Tükettiğiniz anda karaciğeri bitiriyor! Tek lokması bile zehir saçıyor!

Karaciğer tükettiğimiz besinleri işleyen ve onları vücudumuzun kullanabileceği hale sunan eşsiz bir organdır. Sağlığımız için büyük bir öneme sahip karaciğer toksinlerin de vücudumuzundan atılmasında baş görevlidir. Kendini yenileyebilen tek organ olma özelliğine sahip karaciğerimize iyi bakarsak kısa sürede sağlığına tekrar kavuşabilir. Ancak bunun için öncelikle şu besinlerden uzak durmamız gerekmektedir...

Giriş Tarihi: 21.01.2023 11:26 Güncelleme Tarihi: 21.01.2023 11:37
Tükettiğiniz anda karaciğeri bitiriyor! Tek lokması bile zehir saçıyor!

Binden fazla enzimin üretiminde rol oynayan karaciğer, kan şekerini normal seviyede tutmayı, belirli hormonları düzenlemeyi sağlayarak en önemli işlevlerden bir çoğunu kendi başına üstlenir. Hayati organların başında gelen karaciğeri sağlıklı tutmanın anahtarı ise beslenmeden geçer.

Tükettiğiniz anda karaciğeri bitiriyor! Tek lokması bile zehir saçıyor!

ÇİN TUZU

Birçok paketlenmiş hazır gıdada bulunan çin tuzu, karaciğerde iltihaplanmaya yol açabilir.

Tükettiğiniz anda karaciğeri bitiriyor! Tek lokması bile zehir saçıyor!

Diğer adıyla monosodyum glutamat olarak bilinir ancak paketli gıdaların üzerinde hidrolize bitkisel protein, maya özü, çin tuzu ya da soya ekstresi gibi pek çok farklı şekilde adlandırılabilir.

Tükettiğiniz anda karaciğeri bitiriyor! Tek lokması bile zehir saçıyor!

Paketli gıdalar tüketmek yerine evde kendi atıştırmalıklarınızı hazırlamak çok daha sağlıklı bir tercih olacaktır.

Tükettiğiniz anda karaciğeri bitiriyor! Tek lokması bile zehir saçıyor!

CİPS

İçerisinde yoğun miktarda zararlı yağ barındıran cipser karaciğerin en büyük düşmanları arasındadır.

SON DAKİKA SON DAKİKA