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Tükettiğiniz anda tıkanmış bağırsakları açıyor! Kronik kabızlığın şifası günde 4 adet yemekte...

Bağırsak problemleri, günlük hayatı olumsuz etkileyebilir ve rutinlerde aksamalara yol açabilir. Kabızlık, bağırsak hareketlerinin azalması veya zorlaşması sonucu ortaya çıkar ve birçok kişi bu durumu hayatında en az bir kez deneyimler. Bazı bireylerde bu sorun kronikleşebilir. Tuvalete çıkma sıklığı kişiden kişiye değişmekle birlikte, haftada üç kezden az tuvalete çıkmak ve çıkarken zorlanmak, kabızlık belirtileri olarak kabul edilir. Ciddi bir sağlık sorunu olmasa da, kabızlık yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. Ancak, önerilen bazı besinler sayesinde bu sorunu tamamen çözmek mümkün olabilir.