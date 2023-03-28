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Tümör hücrelerini %85 oranında küçülttüğü ispatlandı! "Kansersavar" şifa kaynağı o bitki
Tümör hücrelerini %85 oranında küçülttüğü ispatlandı! "Kansersavar" şifa kaynağı o bitki
Kanser, dünyanın önde gelen halk sağlığı sorunlarından biri olmasının yanı sıra en önemli ölüm sebeplerinden biri. Beslenme sistemi ise; kanseri önlemenin, oluşumundaki faktörleri azaltmanın en iyi yollarından biri. Son yapılan çalışmalardan biri; bazı bitkilerin kanser hücrelerinde mücadelede daha etkili olduğunu gösteriyor. İşte o çalışmanın ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 28.03.2023 08:29
Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 08:32