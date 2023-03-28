Roza Galeri Roza Sağlık Tümör hücrelerini %85 oranında küçülttüğü ispatlandı! "Kansersavar" şifa kaynağı o bitki

Tümör hücrelerini %85 oranında küçülttüğü ispatlandı! "Kansersavar" şifa kaynağı o bitki

Kanser, dünyanın önde gelen halk sağlığı sorunlarından biri olmasının yanı sıra en önemli ölüm sebeplerinden biri. Beslenme sistemi ise; kanseri önlemenin, oluşumundaki faktörleri azaltmanın en iyi yollarından biri. Son yapılan çalışmalardan biri; bazı bitkilerin kanser hücrelerinde mücadelede daha etkili olduğunu gösteriyor. İşte o çalışmanın ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 28.03.2023 08:29 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 08:32
Tümör hücrelerini %85 oranında küçülttüğü ispatlandı! Kansersavar şifa kaynağı o bitki

Biberiye ve kekik, tümör baskılayıcı özelliklerinden dolayı kanserin önlenmesi için en iyi seçeneklerin başında geliyor.

Tümör hücrelerini %85 oranında küçülttüğü ispatlandı! Kansersavar şifa kaynağı o bitki

2019'da International Journal of Molecular Science'da yayınlanan bir araştırma grubu, kekiğin anti-tümör etkilerini değerlendirdi.

Tümör hücrelerini %85 oranında küçülttüğü ispatlandı! Kansersavar şifa kaynağı o bitki

"KEKİK TÜMÖR HACMİNİ %85 ORANINDA KÜÇÜLTEBİLDİ"

Farelerde, iki farklı konsantrasyondaki kekiğin tümör hacmini kontrollere kıyasla sırasıyla yüzde 85 ve yüzde 84 oranında azalttığı bulundu.

Tümör hücrelerini %85 oranında küçülttüğü ispatlandı! Kansersavar şifa kaynağı o bitki

Araştırmacılar tümörlerin sıklığında kontrollere kıyasla yaklaşık yüzde 53 azalma gözlemlediler.

Tümör hücrelerini %85 oranında küçülttüğü ispatlandı! Kansersavar şifa kaynağı o bitki

Bu etkilerin çoğu, antioksidan olarak çalışabilen ve hücreleri kanserden koruyabilen bir grup fitokimyasal olan kekiğin terpenoidleri ile ilişkili olduğu düşünülüyor.

SON DAKİKA SON DAKİKA