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Türk kahvesini böyle hazırlayınca faydaları ikiye katlanıyor! Canan Karatay'dan hem lezzetli hem de şifalı öneri

Geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan türk kahvesi günümüzde birçok keyifli anımızda da bizimle... Yorgun zamanlarımızda toparlanmak, sohbet anlarında eşlik etmesi için sevdiklerimizle karşılıklı içtiğimiz türk kahvesinin şifası da bir hayli fazla. Üstelik bu şekilde demlediğimizde de faydası iki katına çıkıyor. Prof. Dr. Canan Karatay'ın da önerdiği bu demleme sistemi hem leziz hem de son derece şifalı…

Giriş Tarihi: 09.08.2024 15:06 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 15:16
Türk kahvesini böyle hazırlayınca faydaları ikiye katlanıyor! Canan Karatay’dan hem lezzetli hem de şifalı öneri

Sağlıklı beslenme dediğimiz an aklımıza gelen ilk isimlerden biri olan Canan Karatay, güne kahve içmeden başlamayanlar için faydalı bir öneri ile geldi.

Türk kahvesini böyle hazırlayınca faydaları ikiye katlanıyor! Canan Karatay’dan hem lezzetli hem de şifalı öneri

Karatay, Türk kahvesinin çok faydalı olduğunu ancak doğru pişirilmesinin buradaki en önemli püf noktası olduğunu dile getirdi. Türk kahvesinin nasıl pişirilmesi gerektiğini sizin için derledik..

Türk kahvesini böyle hazırlayınca faydaları ikiye katlanıyor! Canan Karatay’dan hem lezzetli hem de şifalı öneri

Gün içerisinde hepimizin yaptığı kahve kaçamaklarında dikkat etmemiz birkaç detay bulunuyor.

Türk kahvesini böyle hazırlayınca faydaları ikiye katlanıyor! Canan Karatay’dan hem lezzetli hem de şifalı öneri

Bu noktada Prof. Dr. Canan Karatay, kafelerden hazır olarak pişmiş halde alınan kahvelerin ve sıcak suda eriyen kahve türlerinin kimyasal içerikli olduğunu kahve içerken kimyasalları sıcak bir şekilde vücudumuza aldığımız konusunda bizi uyarıyor.

Türk kahvesini böyle hazırlayınca faydaları ikiye katlanıyor! Canan Karatay’dan hem lezzetli hem de şifalı öneri

Canan Karatay güne kendi pişirdiği sade Türk kahvesi ile başladığını ve bu rutinin sağlığına iyi geldiğini söylüyor. Kahvenin sade olmasının altını vurgulayan Karatay, kahvede bulunan antioksidanların beyin fonksiyonlarını olumlu yönde etkilediğini dile getiriyor.

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