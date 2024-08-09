Türk kahvesini böyle hazırlayınca faydaları ikiye katlanıyor! Canan Karatay'dan hem lezzetli hem de şifalı öneri
Geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan türk kahvesi günümüzde birçok keyifli anımızda da bizimle... Yorgun zamanlarımızda toparlanmak, sohbet anlarında eşlik etmesi için sevdiklerimizle karşılıklı içtiğimiz türk kahvesinin şifası da bir hayli fazla. Üstelik bu şekilde demlediğimizde de faydası iki katına çıkıyor. Prof. Dr. Canan Karatay'ın da önerdiği bu demleme sistemi hem leziz hem de son derece şifalı…
Giriş Tarihi: 09.08.2024 15:06
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 15:16