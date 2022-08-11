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Türkiye'nin gizli pandemisi! Günde bir adet yediğinizde kabızlık sorununu yok ediyor

Kabızlık, bağırsak hareketlerinde yavaşlama ya da tuvalete gitmede zorlanma anlamına gelen tıbbi bir terimdir. Türkiye'de de birçok insanın muzdarip olduğu bu sorununun çeşitli nedenleri olmakla birlikte tüketilen besinler en etkililerin başında gelir. Önereceğimiz besin ise günde bir adet tüketildiğinde kabızlığın kesin çözümüdür. İşte kabızlık sorunu yaşayanların hayatını kurtaracak o besin…

Giriş Tarihi: 11.08.2022 08:53 Güncelleme Tarihi: 11.08.2022 09:00
Türkiye’nin gizli pandemisi! Günde bir adet yediğinizde kabızlık sorununu yok ediyor

KABIZLIK NEDİR?

Kabızlık bir bireyin tuvalete çıkmakta zorlanması, bağırsaklarındaki hareketin yavaşlaması ya da azalması anlamına gelmektedir.

Türkiye’nin gizli pandemisi! Günde bir adet yediğinizde kabızlık sorununu yok ediyor

Her bireyin bağırsak alışkanlıkları birbirinden farklıdır ancak kabızlık çeken bireyler genelde haftada üç defadan az tuvalete gitme ihtiyacı hisseder.

Türkiye’nin gizli pandemisi! Günde bir adet yediğinizde kabızlık sorununu yok ediyor

Kabızlık bilinenin aksine oldukça yaygındır.

Türkiye’nin gizli pandemisi! Günde bir adet yediğinizde kabızlık sorununu yok ediyor

Nüfusun yaklaşık %9'unun bu sorunu yaşadığı bilinmekle beraber her 12 kişiden biri de kronik kabızlıktan şikayetçi.

Türkiye’nin gizli pandemisi! Günde bir adet yediğinizde kabızlık sorununu yok ediyor

KABIZLIĞIN BELİRTİLERİ

Haftada üçten az gerçekleşen bağırsak hareketlerinin yanı sıra kabızlık şu belirtilere de neden olabilir;

  • bağırsakların tamamen boşalmadığı hissiyatı
  • tuvalete giderken ağrı ve rahatsızlık hissi
  • sürekli olarak şiş hissetmek, karında şişlik
  • yemek yenmese bile tok hissetmek ve bu nedenle gelişen iştah kaybı
  • tuvaletin kuru veya sert olması
  • tuvalet yapıldıktan sonra ağrı hissi
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