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Türkiye'nin gizli pandemisi! Günde bir adet yediğinizde kabızlık sorununu yok ediyor
Türkiye'nin gizli pandemisi! Günde bir adet yediğinizde kabızlık sorununu yok ediyor
Kabızlık, bağırsak hareketlerinde yavaşlama ya da tuvalete gitmede zorlanma anlamına gelen tıbbi bir terimdir. Türkiye'de de birçok insanın muzdarip olduğu bu sorununun çeşitli nedenleri olmakla birlikte tüketilen besinler en etkililerin başında gelir. Önereceğimiz besin ise günde bir adet tüketildiğinde kabızlığın kesin çözümüdür. İşte kabızlık sorunu yaşayanların hayatını kurtaracak o besin…
Giriş Tarihi: 11.08.2022 08:53
Güncelleme Tarihi: 11.08.2022 09:00