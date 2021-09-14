Türüne göre değişiklik gösteriyor! İşte kanser türlerinin en önemli belirtileri...

Kanser, bir organ veya dokudaki hücrelerin düzensiz olarak bölünüp çoğalmasıyla beliren kötü urlara deniliyor. Özellikle DNA'nın hasar alması sonucu konrolsüz bir şekilde büyüyen kanserin birçok çeşidi bulunmaktadır. Kanser türlerine göre farklı belirtilerle ortaya çıkmaktadır. Peki kanser türleri nasıl belirti veriyor? İşte kanser türlerine göre belirtiler...

YUMURTALIK (OVER) KANSERİ Belirtileri -İnatçı kasık ve karın ağrısı

-Artmış karın çevresi / inatçı şişkinlik gelip geçici şişkinlik değil

-Yeme güçlüğü ve çabuk doyma

-Artmış idrara çıkma ihtiyacı ve/veya aciliyet hissi

MULTİPL MİYELOM KANSERİ Belirtileri -Kemik ağrısı, özellikle kaburga ve sırt ağrısı,

-Kolay kemik kırığı oluşması,

-Nedeni bilinmeyen ateş veya sık enfeksiyon geçirme,

-Kolay morarma ve kanama,

-Nefes darlığı,

-Kollarda ve bacaklarda güçsüzlük,

-Aşırı yorgunluk.

BAŞ VE BOYUN KANSERLERİ Belirtileri: Baş ve boyunun herhangi bir kesiminde şişlik (genellikle ağrısız ve gittikçe büyüyen tarzda), ağız içinde, dilde veya dudakta iyileşmeyen yaralar, ağızda uyuşukluk hissi, çiğnemede ve yutkunmada güçlük, devam eden ses kısıklığı veya seste değişiklik, nefes alma güçlüğü, devam eden burun tıkanıklığı veya burun kanaması, göz çevresinde şişlik veya çift görme, devam eden kulak ağrıları, kulak çınlaması veya işitme güçlüğü ve boyunda şişlik olabilir.

MİDE KANSERİ Belirtileri: Mide tümörlerinin tipi ne olursa olsun klinik özellikleri ve tanısal açıdan benzerlik gösterirler. Mide kanseri genellikle sinsi seyirli bir hastalıktır. Genellikle oldukça geç belirti verir ve belirtiler hastalığa özgü değildir. Karında mide bölgesinde belirli-belirsiz bir rahatsızlık hissi en sık başlangıç belirtidir. Hastalığın ileri evrelerinde en sık belirtiler kilo kaybı ve karın ağrısıdır. İştahsızlık, halsizlik, yutma güçlüğü, bulantı, kusma, midede dolgunluk ve şişkinlik hissi diğer belirtilerdir. Kan tükürme sık rastlanan belirti değildir fakat gizli kanama sıktır. Hastaların bir kısmı karaciğer büyümesi, karında sıvı birikmesi veya sarılık gibi ilerlemiş hastalık bulguları ile karşımıza çıkarlar. İleri evrelerde sol köprücük kemiği üstü lenf bezi büyümesi ele gelebilir. Bu belirtiler çoğunlukla kanser dışı nedenlere bağlıdır. Ülser, gastrit ve infeksiyon gibi diğer sağlık problemleri aynı belirtilere sebep olabilir. Bu tür şikayetleriniz varsa bir doktor yardımı almalısınız.