Tuvaleti kullanma şekliniz kansere neden oluyor! Sakın bu şekilde...

Bağırsak kanseri, yaygın bir kolorektal kanser türü olarak giderek yaygınlaşan bir hastalık. Oldukça farklı risk faktörleri olan bu hastalıkta, özellikle fiziksel hareketsizlik ve aşırı kilo, hastalığın iki ana nedenini oluşturuyor. Fakat uzmanlara göre, tuvalete gitme sırasında yanlış şekilde oturmak da bağırsak kanseri riskinin önemli sebeplerinden biri.