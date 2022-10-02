Tuvaleti kullanma şekliniz kansere neden oluyor! Sakın bu şekilde...
Kanser, birçok faktöre dayalı olarak ortaya çıkabilir. Özellikle çevresel faktörlerin yanı sıra genetik yatkınlık da kansere yakalanma ihtimalini artırıyor. Fakat yaşam alışkanlıklarını değiştirmek, bazı noktalarda tümör oluşma riskini büyük oranda düşürebilir. İşte bu faktörlerden biri de tuvalet kullanım alışkanlığı. Tuvalette geçirdiğiniz vakte bu nedenle dikkat etmek büyük önem taşıyor.
Giriş Tarihi: 02.10.2022 15:25
Güncelleme Tarihi: 02.10.2022 15:28