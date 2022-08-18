Uyandığınızda fazla kilolar gitmiş olacak! İşte uyurken yağları cayır cayır yakan inanılmaz yöntem

Başka bir çalışma, kısa uyku süresinin, göbek yağı birikiminin bir göstergesi olan daha geniş bir bel çevresi ile önemli ölçüde ilişkili olduğunu buldu. Diğer çalışmalar da benzer sonuçlar ortaya çıkardı. Çalışmalar, çocuklarda ve ergenlerde de benzer ilişkiler olduğunu ortaya koydu.