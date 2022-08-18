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Uyandığınızda fazla kilolar gitmiş olacak! İşte uyurken yağları cayır cayır yakan inanılmaz yöntem

Kilo kontrolü esnasında yaşananlar, genellikle beslenme sisteminde ortaya çıkan değişikliklerle ve günlük hareket miktarıyla yakından ilişkili gibi görünse de aslında etkileyen çok fazla daha konu bulunuyor. Bunlardan biri; uyku düzeni. Uyku, aslında kilo kontrolünü kolaylaştıran en büyük etkenlerden biri. İşte uykunuzda kilo vermenizin yöntemi...

Giriş Tarihi: 18.08.2022 11:50 Güncelleme Tarihi: 18.08.2022 11:55
Uyandığınızda fazla kilolar gitmiş olacak! İşte uyurken yağları cayır cayır yakan inanılmaz yöntem

KISA UYKU KİLO ALIMIYLA İLİŞKİLİ OLABİLİR

Genellikle 6-7 saatten az olarak tanımlanan uyku süreleri, daha yüksek vücut kitle indeksi ve kilo alımı ile yakından ilişkilidir.

Uyandığınızda fazla kilolar gitmiş olacak! İşte uyurken yağları cayır cayır yakan inanılmaz yöntem

Elde edilen veriler, birçok insanın yeteri kadar uyumadığını ortaya koyuyor. Üstelik bu araştırmalar boyunca ortaya konulan kanıtlar, kilo vermekte zorluk çeken birçok insanın uykusunda da önemli bir eksik olabileceğini gösteriyor. İşte kilo vermeniz için uyku düzeninizle ilgili yapmanız gereken değişimler…

Uyandığınızda fazla kilolar gitmiş olacak! İşte uyurken yağları cayır cayır yakan inanılmaz yöntem

300.000 kişiyi içeren 20 farklı çalışmanın analizi, gece boyunca 7 saatten az uyuyan yetişkinlerin arasında obezite riskinin %41 arttığını tespit etti.

Uyandığınızda fazla kilolar gitmiş olacak! İşte uyurken yağları cayır cayır yakan inanılmaz yöntem

Aynı zamanda daha uzun uyuyan (gecede 7 - 9 saat) obezite gelişiminde önemli bir faktör olmaktan çıkmıştı.

Uyandığınızda fazla kilolar gitmiş olacak! İşte uyurken yağları cayır cayır yakan inanılmaz yöntem

Başka bir çalışma, kısa uyku süresinin, göbek yağı birikiminin bir göstergesi olan daha geniş bir bel çevresi ile önemli ölçüde ilişkili olduğunu buldu. Diğer çalışmalar da benzer sonuçlar ortaya çıkardı. Çalışmalar, çocuklarda ve ergenlerde de benzer ilişkiler olduğunu ortaya koydu.

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