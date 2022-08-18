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Uyandığınızda fazla kilolar gitmiş olacak! İşte uyurken yağları cayır cayır yakan inanılmaz yöntem
Uyandığınızda fazla kilolar gitmiş olacak! İşte uyurken yağları cayır cayır yakan inanılmaz yöntem
Kilo kontrolü esnasında yaşananlar, genellikle beslenme sisteminde ortaya çıkan değişikliklerle ve günlük hareket miktarıyla yakından ilişkili gibi görünse de aslında etkileyen çok fazla daha konu bulunuyor. Bunlardan biri; uyku düzeni. Uyku, aslında kilo kontrolünü kolaylaştıran en büyük etkenlerden biri. İşte uykunuzda kilo vermenizin yöntemi...
Giriş Tarihi: 18.08.2022 11:50
Güncelleme Tarihi: 18.08.2022 11:55