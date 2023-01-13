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Uyanır uyanmaz 5 adeti damarlarınızı temizliyor! İşte kolesterolü yok eden mucizevi besin

Cevizin, besleyici bir gıda olduğu bilinen bir gerçek. Fakat faydaları hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olunduğunda neredeyse her derde deva olduğu görülüyor. Peki cevizi günlük tüketmek size ve bedeninize neler kazandırıyor? İşte cevabı...

Giriş Tarihi: 13.01.2023 08:27 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023 08:34
Uyanır uyanmaz 5 adeti damarlarınızı temizliyor! İşte kolesterolü yok eden mucizevi besin

Son 50 yıldır bilim insanları, birçok faydasını tespit ederek oldukça büyük etkilerini her geçen gün ortaya koyuyorlar. Sadece bir kuruyemiş olmasının da ötesinde günlük tüketimde oldukça etkili faydalar sunuyor. İşte cevizin inanamacağınız yenileyici faydaları…

Uyanır uyanmaz 5 adeti damarlarınızı temizliyor! İşte kolesterolü yok eden mucizevi besin

ANTİOKSİDANLAR AÇISINDAN ZENGİN

Ceviz, diğer yaygın kuruyemişlerden daha yüksek antioksidan seviyesine sahiptir. İçeriğindeki E vitamini, melatonin ve cevizin kabuğunda özellikle yüksek olan polifenol adı verilen bitki bileşikleri yüksek antioksidan kapasitesi sunar.

Uyanır uyanmaz 5 adeti damarlarınızı temizliyor! İşte kolesterolü yok eden mucizevi besin

Sağlıklı yetişkinlerde yapılan küçük bir çalışma, ceviz açısından zengin bir yemek yemenin yemekten sonra "kötü" (LDL) kolesterolün oksidatif hasarını önlediğini ortaya koydu.

Uyanır uyanmaz 5 adeti damarlarınızı temizliyor! İşte kolesterolü yok eden mucizevi besin

Kötü kolesterol, atardamarlarda birikmeye ve ateroskleroza (damar sertliğine) neden olmaya eğilimlidir.

Uyanır uyanmaz 5 adeti damarlarınızı temizliyor! İşte kolesterolü yok eden mucizevi besin

OMEGA-3 YÖNÜNDEN SÜPER BİTKİ KAYNAĞI

Ceviz, omega-3 yağında diğer tüm kuruyemişlerden önemli ölçüde daha yüksektir ve 28 gramlık porsiyon başına 2.5 gram sağlar.

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