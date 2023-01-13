Uyanır uyanmaz 5 adeti damarlarınızı temizliyor! İşte kolesterolü yok eden mucizevi besin

Son 50 yıldır bilim insanları, birçok faydasını tespit ederek oldukça büyük etkilerini her geçen gün ortaya koyuyorlar. Sadece bir kuruyemiş olmasının da ötesinde günlük tüketimde oldukça etkili faydalar sunuyor. İşte cevizin inanamacağınız yenileyici faydaları…