Uyku hapını çöpe attıran besin! Yatmadan önce yediğinizde mışıl mışıl uyumanızı sağlıyor

Orta boyda bir muz (126 gram) neredeyse 34 gram magnezyum içerir, bu oran günlük ihtiyaç duyulan miktarın %8'ini içermektedir. Magnezyum; gerekli uyku ile uyku dönemini sürdürmeden görevli olan sirkadiyen döngünün korunmasına yardım eder. Magnezyum, beynin stresten sorumlu bezlerini ve adrenal kısmı olan hipotalamusu etkileyerek belirtilerin azalmasına yardımcı olabilir.