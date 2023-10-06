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Uyku hapını çöpe attıran besin! Yatmadan önce yediğinizde mışıl mışıl uyumanızı sağlıyor

Uyku sorunları pek çok kişide yaygın bir biçimde görülür ve bu durum günlük hayatı olumsuz bir biçimde etkiler. Stres ve kaygı gibi pek çok sebep uykuya dalmaya hatta uykuya daldıktan sonra da uykuyu sürdürmeye engel olabilir. Uyku sorunlarını kökünden kazıyacak bu besin sayesinde uyku haplarını çöpe atıp mükemmel bir uyku uyuyabilirsiniz. İşte şifa kaynağı o besin ve detayları…

Giriş Tarihi: 06.10.2023 13:34 Güncelleme Tarihi: 06.10.2023 13:41
Uyku hapını çöpe attıran besin! Yatmadan önce yediğinizde mışıl mışıl uyumanızı sağlıyor

Muz; A vitamini, B3 vitamini, B5 vitamini, B6 vitamini, C vitamini, E vitamini, K vitamini, Folat ve Kolin vitaminlerini içerir. Potasyum, magnezyum, selenyum, fosfor, demir ve kalsiyum minerallerini bulundurur.

Uyku hapını çöpe attıran besin! Yatmadan önce yediğinizde mışıl mışıl uyumanızı sağlıyor

Muz, uykunun kalitesini artırmayı sağlayan vitamin ve mineralleri sağlar. Triptofan isimli aminoasit ve magnezyum kaynağıdır. Bu özellikleri sayesinde iyi bir gece uykusuna destek olabilir.

Uyku hapını çöpe attıran besin! Yatmadan önce yediğinizde mışıl mışıl uyumanızı sağlıyor

Uzmanlar yatıp uyumadan önce; potasyum, magnezyum, B vitamini ile triptofan gibi mineraller açısından yüksek besinler yemenin doğal biçimde uykusuzluk sorununu yok edebileceğini ifade etmektedir.

Uyku hapını çöpe attıran besin! Yatmadan önce yediğinizde mışıl mışıl uyumanızı sağlıyor

Orta boyda bir muz (126 gram) neredeyse 34 gram magnezyum içerir, bu oran günlük ihtiyaç duyulan miktarın %8'ini içermektedir. Magnezyum; gerekli uyku ile uyku dönemini sürdürmeden görevli olan sirkadiyen döngünün korunmasına yardım eder. Magnezyum, beynin stresten sorumlu bezlerini ve adrenal kısmı olan hipotalamusu etkileyerek belirtilerin azalmasına yardımcı olabilir.

Uyku hapını çöpe attıran besin! Yatmadan önce yediğinizde mışıl mışıl uyumanızı sağlıyor

Yapılan araştırmalar, günlük 500 miligram magnezyum takviyesi almanın; melatonin üretimini artırabileceğini, stres hormonu olarak da bilinen kortizol seviyesini düşürebileceğini göstermektedir. Melatonin, uyku esnasında üretilip daha sağlıklı uyku düzenine uyum sağlamaya destek olabilen hormondur ve uykuya dalmak için ihtiyaç duyulan süresinin kısalmasını sağlar.

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