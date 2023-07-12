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Uykudan 20 dakika önce içene ne ağrı uğruyor ne de sizi! Binbir derde şifa o çay...

Doğanın sunduğu birbirinden farklı şifa kaynakları arasında bulunan melisa çayı, hem vitamin ve mineraller yönünden hem de metabolizma üzerindeki etkisiyle birçok kişiye olumlu etki gösteriyor. Dyt. Betül Merd, melisa çayını tüketirken bazı kurallara uyulması gerektiğini belirterek, melisa çayının faydaları hakkında bilgi verdi.

İHA
Giriş Tarihi: 12.07.2023 09:35 Güncelleme Tarihi: 12.07.2023 09:36
Uykudan 20 dakika önce içene ne ağrı uğruyor ne de sizi! Binbir derde şifa o çay...

Stresten uykusuzluğa kadar birçok soruna iyi geldiği bilinen melisa çayı, tamamlayıcı tıpta ilaç olarak kullanılıyor. Ancak bu çayı tüketirken bazı kurallara uyulması önem taşıyor.

Uykudan 20 dakika önce içene ne ağrı uğruyor ne de sizi! Binbir derde şifa o çay...

Bitki çayları arasında yatıştırıcı ve sakinleştirici etkisiyle bilinen melisa çayının günde 2 fincandan fazla tüketilmemesi öneriliyor. Dyt. Betül Merd, melisa çayını tüketirken bazı kurallara uyulması gerektiğini belirterek, melisa çayının faydaları hakkında bilgi verdi.

Uykudan 20 dakika önce içene ne ağrı uğruyor ne de sizi! Binbir derde şifa o çay...

TAM BİR ANTİOKSİDAN DEPOSU
A ve C vitamini, folik asit, potasyum, kalsiyum, demir, çinko, lif ve tanen açısından zengin olan melisa bitkisi, flavonoidler yani insan vücudunda antioksidan işlevini yürüten bitkisel besin maddesi bakımından zengindir.

Uykudan 20 dakika önce içene ne ağrı uğruyor ne de sizi! Binbir derde şifa o çay...

Melisa otunun 100 gramında 42 kcal kalori, 1 tutamında yani 3 gramında 2 kalori bulunmaktadır. Melisa otunun 100 gramında 5 gram karbonhidrat, 3 gram lif, 3.5 gram protein, 0.8 gram yağ bulunmaktadır.

Uykudan 20 dakika önce içene ne ağrı uğruyor ne de sizi! Binbir derde şifa o çay...

Ayrıca bu bitki 100 gramında 667.0 IU A vitamini, 45.0 miligramında C vitamini, 400.0 miligram potasyum, 150.0 miligram kalsiyum, 2.0 miligram demir barındırmaktadır.

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