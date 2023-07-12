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Uykudan 20 dakika önce içene ne ağrı uğruyor ne de sizi! Binbir derde şifa o çay...
Uykudan 20 dakika önce içene ne ağrı uğruyor ne de sizi! Binbir derde şifa o çay...
Doğanın sunduğu birbirinden farklı şifa kaynakları arasında bulunan melisa çayı, hem vitamin ve mineraller yönünden hem de metabolizma üzerindeki etkisiyle birçok kişiye olumlu etki gösteriyor. Dyt. Betül Merd, melisa çayını tüketirken bazı kurallara uyulması gerektiğini belirterek, melisa çayının faydaları hakkında bilgi verdi.
Giriş Tarihi: 12.07.2023 09:35
Güncelleme Tarihi: 12.07.2023 09:36