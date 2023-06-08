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Uykularınızı kaçıracak o liste! Birkaç gramı bile göz kırptırmayan uykusuzluğa neden oluyor: Eğer bu saatte tüketirseniz...

Uykusuzluğun yaygın bir sorun olduğunu uzun zamandır biliyoruz. Fakat basit bir yiyecek listesinin, her gün tükettiğimiz o lezzetli ürünlerin aynı zamanda uykusuzluğunuzu tetiklediğni biliyor musunuz? Beslenme Uzmanı Rob Hobson, beslenmenizin ne kadar "iyi uyuduğunuzu" etkileyen en önemli şeylerden biri olduğunu belirtiyor.

Giriş Tarihi: 08.06.2023 12:24 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023 12:26
Uykularınızı kaçıracak o liste! Birkaç gramı bile göz kırptırmayan uykusuzluğa neden oluyor: Eğer bu saatte tüketirseniz...

Uyku verecek besinleri tüketseniz bile yine de uykusuzluk çekiyorsanız, diğer besinleri de kontrol etmenizde fayda var. Özellikle bu besinlerden fayda almak istiyorsanız, dikkatli olunması gereken birkaç noktayı göz önünde bulundurabilirsiniz. İşte uykularınızı kaçıran o besin listesi…

Uykularınızı kaçıracak o liste! Birkaç gramı bile göz kırptırmayan uykusuzluğa neden oluyor: Eğer bu saatte tüketirseniz...

SOYA SOSU

Çin ve Japon mutfağını sevenler için en çok kullanılan ürünlerden biri olan soya sosu, içeriğinde tiramin adı verilen bir amino asit nedeniyle uykuya dalmakta zorluk çekilebilir.

Uykularınızı kaçıracak o liste! Birkaç gramı bile göz kırptırmayan uykusuzluğa neden oluyor: Eğer bu saatte tüketirseniz...

Hobson, tiraminin migreni olan insanlar için en yaygın tetikleyicilerden biri olduğunu belirtirken aynı zamanda beyni uyaran ve uykuyu geciktiren norepinefrin adlı bir hormonun salınmasına neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Uykularınızı kaçıracak o liste! Birkaç gramı bile göz kırptırmayan uykusuzluğa neden oluyor: Eğer bu saatte tüketirseniz...

Porsiyon başına 6 mg'dan fazla tiramin içeren gıdaların bu amino asit açısından yüksek kabul edildiğini açıklayan Hobson, soya sosunun 10 ml porsiyon başına 9.41 mg içerdiğine dair bilgi verdi. Tiramin içeriği yüksek diğer yiyecekler arasında işlenmiş etler, salamura sebzeler, turunçgiller, Marmite ve Teriyaki sosu bulunuyor.

Uykularınızı kaçıracak o liste! Birkaç gramı bile göz kırptırmayan uykusuzluğa neden oluyor: Eğer bu saatte tüketirseniz...

YEŞİL ÇAY

Kafein içeriğinin yüksek olması sebebiyle kahve tüketimini sınırlandırsak da, uykusuzluğa karşı yeşil çaya karşı da dikkatli olunması gerektiğini biliyor muydunuz?

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