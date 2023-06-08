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Uykularınızı kaçıracak o liste! Birkaç gramı bile göz kırptırmayan uykusuzluğa neden oluyor: Eğer bu saatte tüketirseniz...
Uykularınızı kaçıracak o liste! Birkaç gramı bile göz kırptırmayan uykusuzluğa neden oluyor: Eğer bu saatte tüketirseniz...
Uykusuzluğun yaygın bir sorun olduğunu uzun zamandır biliyoruz. Fakat basit bir yiyecek listesinin, her gün tükettiğimiz o lezzetli ürünlerin aynı zamanda uykusuzluğunuzu tetiklediğni biliyor musunuz? Beslenme Uzmanı Rob Hobson, beslenmenizin ne kadar "iyi uyuduğunuzu" etkileyen en önemli şeylerden biri olduğunu belirtiyor.
Giriş Tarihi: 08.06.2023 12:24
Güncelleme Tarihi: 08.06.2023 12:26