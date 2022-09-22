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Uykunun bir etkisi daha ispatlandı! Bağışıklığı en koruyucu haline dönüştürüyor: Bu saatte uyursanız...

Uyku, vücudun dinlenmesi ve iyileşmesi için en ideal zaman aralığıdır, ancak aynı zamanda sağlık ve hastalanma arasındaki farkın da en önemli noktasıdır. Bu nedenle nasıl bir uyku geçirdiğiniz, bağışıklık sisteminiz ile ilgili en önemli detayları da kendisinde barındırır.