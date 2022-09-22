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Uykunun bir etkisi daha ispatlandı! Bağışıklığı en koruyucu haline dönüştürüyor: Bu saatte uyursanız...

Uyku, vücudun dinlenmesi ve iyileşmesi için en ideal zaman aralığıdır, ancak aynı zamanda sağlık ve hastalanma arasındaki farkın da en önemli noktasıdır. Bu nedenle nasıl bir uyku geçirdiğiniz, bağışıklık sisteminiz ile ilgili en önemli detayları da kendisinde barındırır.

Giriş Tarihi: 22.09.2022 15:56 Güncelleme Tarihi: 22.09.2022 15:59
Uykunun bir etkisi daha ispatlandı! Bağışıklığı en koruyucu haline dönüştürüyor: Bu saatte uyursanız...

Uyku söz konusu olduğunda uzmanlar, yetişkinler için gece en az yedi ila dokuz saat ve çocuklar için daha fazlasını öneriyorlar. Uykunun bu kadar önemli olmasının nedeni, uzun bir günün ardından vücudun dinlenmesine ve toparlanmasına yardımcı olabilmesidir.

Uykunun bir etkisi daha ispatlandı! Bağışıklığı en koruyucu haline dönüştürüyor: Bu saatte uyursanız...

Bununla birlikte uyku, bağışıklık sistemine yardımcı olan başka bir önemli rol oynar. Türünün ilk örneği olarak tanımlanan bir çalışmada, araştırmacılar uykunun 1.318 kişi üzerindeki etkisini ve uykunun bağışıklık savunması üzerindeki etkisini değerlendirdi.

Uykunun bir etkisi daha ispatlandı! Bağışıklığı en koruyucu haline dönüştürüyor: Bu saatte uyursanız...

Araştırmacılar, bağışıklık sistemini güçlendirmek ve virüslerle savaşmak söz konusu olduğunda, kaliteli uykunun önerilen yedi ila dokuz saatten daha az uyumayı telafi edebileceğini buldular.

Uykunun bir etkisi daha ispatlandı! Bağışıklığı en koruyucu haline dönüştürüyor: Bu saatte uyursanız...

Çalışma, orduya yeni katılan ve 12 haftalık bir süre boyunca değerlendirilen bireyler üzerinde yapıldı. Araştırmacılar, askerlerin bir gecede orduya katılmadan önce olduğundan iki saat daha az uyuduklarını tespit etti.

Uykunun bir etkisi daha ispatlandı! Bağışıklığı en koruyucu haline dönüştürüyor: Bu saatte uyursanız...

Buna rağmen, acemiler eğitimleri sırasında uyku kalitelerini hala kaliteli olarak tanımladılar. Ayrıca, gün boyunca uyku kısıtlaması bildirenlerin solunum yolu enfeksiyonu geçirme olasılığı neredeyse üç kat daha fazlaydı.

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