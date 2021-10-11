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Uykusuz geceler sorunu bitiyor! Günde sadece 2 bardak içmek yeterli

İyi bir uyku çekmek, herkes için o kadar kolay olmayabiliyor. Gün içerisinde hareketsizlik, stres veya çeşitli sağlık sorunları, uyku problemlerine yol açabiliyor. Fakat rahat bir uykunun sırrı aslında mutfağınızdan geçiyor. Ek olarak, yeterince uyumak da zayıflamanıza yardımcı olabilir.

Giriş Tarihi: 11.10.2021 09:37 Güncelleme Tarihi: 11.10.2021 09:41
Uykusuz geceler sorunu bitiyor! Günde sadece 2 bardak içmek yeterli

Obezite dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, daha iyi uyku bildiren kadınların kilo verme hedeflerine ulaşma olasılıkları yüzde 33 daha yüksekti. Uyumanıza yardımcı olan bu yiyecekleri düzenli olarak tüketerek ihtiyacınız olan uyku düzenini sağlayabilirsiniz. İşte o yiyecekler…

Uykusuz geceler sorunu bitiyor! Günde sadece 2 bardak içmek yeterli

Kivi

Bu yeşil meyve, uyku öncesi en iyi atıştırmalık olabilir. Tayvan'daki Taipei Tıp Üniversitesi'nden yapılan bir araştırmaya göre, gönüllüler uyumadan bir saat önce iki kivi yediklerinde, neredeyse bir saat fazladan uyudular.

Uykusuz geceler sorunu bitiyor! Günde sadece 2 bardak içmek yeterli

Kivi, C ve E vitaminleri, serotonin ve folat ile doludur ve bunların hepsi de uyumanıza yardımcı olabilir.

Uykusuz geceler sorunu bitiyor! Günde sadece 2 bardak içmek yeterli

Soya ürünleri

Soya peyniri, miso ve edamame gibi soya ile yapılan yiyecekler izoflavon bakımından zengindir. Bu bileşikler, vücudun uyku-uyanıklık döngüsünü etkileyen bir beyin kimyasalı olan serotonin üretimini arttırır.

Uykusuz geceler sorunu bitiyor! Günde sadece 2 bardak içmek yeterli

2015 Nutrition Journal çalışmasına göre, günde iki veya daha fazla soya porsiyonu yiyen yetişkinler daha uzun uyudu ve en kaliteli uykuyu bildirdi.

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