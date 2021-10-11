Uykusuz geceler sorunu bitiyor! Günde sadece 2 bardak içmek yeterli oluyor

İyi bir uyku çekmek, herkes için o kadar kolay olmayabiliyor. Gün içerisinde hareketsizlik, stres veya çeşitli sağlık sorunları, uyku problemlerine yol açabiliyor. Fakat rahat bir uykunun sırrı aslında mutfağınızdan geçiyor. Ek olarak, yeterince uyumak da zayıflamanıza yardımcı olabilir.

Obezite dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, daha iyi uyku bildiren kadınların kilo verme hedeflerine ulaşma olasılıkları yüzde 33 daha yüksekti. Uyumanıza yardımcı olan bu yiyecekleri düzenli olarak tüketerek ihtiyacınız olan uyku düzenini sağlayabilirsiniz. İşte o yiyecekler…

Kivi Bu yeşil meyve, uyku öncesi en iyi atıştırmalık olabilir. Tayvan'daki Taipei Tıp Üniversitesi'nden yapılan bir araştırmaya göre, gönüllüler uyumadan bir saat önce iki kivi yediklerinde, neredeyse bir saat fazladan uyudular.

Kivi, C ve E vitaminleri, serotonin ve folat ile doludur ve bunların hepsi de uyumanıza yardımcı olabilir.

Soya ürünleri Soya peyniri, miso ve edamame gibi soya ile yapılan yiyecekler izoflavon bakımından zengindir. Bu bileşikler, vücudun uyku-uyanıklık döngüsünü etkileyen bir beyin kimyasalı olan serotonin üretimini arttırır.