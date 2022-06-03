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Uykusuzluk sorununu bitiriyoruz! İşte günde iki bardak içtiğinizde mışıl mışıl uyutan "mucize içecek"
Uykusuzluk sorununu bitiriyoruz! İşte günde iki bardak içtiğinizde mışıl mışıl uyutan "mucize içecek"
Uykusuzluk, tüm dünyada en yaygın görülen sorunlardan biri. Sıklıkla devam eden uykusuzluk ise yaşam kalitesini büyük oranda düşürerek çalışma hayatından günlük yaşama kadar birçok alanda başarısızlığa ve iyi yönetilmeyen ilişkilere dahi neden oluyor. Üstelik beynin yeterince dinlenememesi ve vücudun kendini yenileyememesi de hem psikolojik hem de fiziksel rahatsızlıklara davetiye çıkarıyor. Peki uykusuzluk sorunuyla nasıl mücadele ederiz? İşte cevabı...
Giriş Tarihi: 03.06.2022 08:47
Güncelleme Tarihi: 03.06.2022 08:51