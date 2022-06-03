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Uykusuzluk sorununu bitiriyoruz! İşte günde iki bardak içtiğinizde mışıl mışıl uyutan "mucize içecek"

Uykusuzluk, tüm dünyada en yaygın görülen sorunlardan biri. Sıklıkla devam eden uykusuzluk ise yaşam kalitesini büyük oranda düşürerek çalışma hayatından günlük yaşama kadar birçok alanda başarısızlığa ve iyi yönetilmeyen ilişkilere dahi neden oluyor. Üstelik beynin yeterince dinlenememesi ve vücudun kendini yenileyememesi de hem psikolojik hem de fiziksel rahatsızlıklara davetiye çıkarıyor. Peki uykusuzluk sorunuyla nasıl mücadele ederiz? İşte cevabı...

Giriş Tarihi: 03.06.2022 08:47 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022 08:51
Uykusuzluk sorununu bitiriyoruz! İşte günde iki bardak içtiğinizde mışıl mışıl uyutan mucize içecek

Geceleri sıklıkla uyanmak ya da uykuya dalmaktan büyük bir zorluk yaşıyorsanız, günlük rutinlerinizi yeniden gözden geçirmeniz gerekebilir. Gün içerisinde yeterli hareket etme, uyku saatlerini düzenleme gibi basit değişikliklerin yanı sıra neler yediğinizi de değiştirebilirsiniz. Bazı besinler, en iyi uykunun sırrını taşıyorlar. İşte sizi daha rahat uyutacak 12 besin…

Uykusuzluk sorununu bitiriyoruz! İşte günde iki bardak içtiğinizde mışıl mışıl uyutan mucize içecek

BADEM

Bu kuruyemiş, melatonin hormonu ve uykuya dalmayı kolaylaştıran magnezyum yönünden oldukça zengindir. Melatonin sirkadiyen ritim adı verilen "iç saati" düzenler ve vücudun rahatlamasına yardımcı olur. Yatmadan önce birkaç tane badem yemeyi deneyebilirsiniz.

Uykusuzluk sorununu bitiriyoruz! İşte günde iki bardak içtiğinizde mışıl mışıl uyutan mucize içecek

HİNDİ

Sıklıkla tüketilmese de hindi eti, uyku hormonu olarak da bilinen melatonin üretimini artıran triptofan adlı bir amino asidin en iyi kaynaklarından biridir.

Uykusuzluk sorununu bitiriyoruz! İşte günde iki bardak içtiğinizde mışıl mışıl uyutan mucize içecek

ÇİKOLATA

Hem lezzetli hem sağlıklı! Çikolata, uykuya dalmanızı kolaylaştıran rahatlamayı endorfin hormonu aracılığıyla sağlar. Üstelik kakao ayrıca uykuya yardımcı olan triptofan yönünden de oldukça zengindir.

Uykusuzluk sorununu bitiriyoruz! İşte günde iki bardak içtiğinizde mışıl mışıl uyutan mucize içecek

KABAK ÇEKİRDEĞİ

Araştırmaların ortaya koyduğu veriler; kabak çekirdeğinin magnezyum ve çinko yönünden oldukça zengin olduğunu gösteriyor. Üstelik yüksek protein içeriği sayesinde kabak çekirdeği, gece boyunca kesintili uyuma riskini azaltarak sık uyanma sorununu ortadan kaldırabilir.

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