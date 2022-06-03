Uykusuzluk sorununu bitiriyoruz! İşte günde iki bardak içtiğinizde mışıl mışıl uyutan "mucize içecek"

Geceleri sıklıkla uyanmak ya da uykuya dalmaktan büyük bir zorluk yaşıyorsanız, günlük rutinlerinizi yeniden gözden geçirmeniz gerekebilir. Gün içerisinde yeterli hareket etme, uyku saatlerini düzenleme gibi basit değişikliklerin yanı sıra neler yediğinizi de değiştirebilirsiniz. Bazı besinler, en iyi uykunun sırrını taşıyorlar. İşte sizi daha rahat uyutacak 12 besin…