Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı: Etkisi çok büyük! Yedikçe beyni gençleştiriyor...

Beynimiz gün boyu çalışmak için bol miktarda sağlıklı besine ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla beynimizin iyi çalışmasını, uzun vadede işlevlerini sürdürmesini sağlamak yani bunama riskimizi azaltmak için bazı gıdaları düzenli tüketmemiz gerekiyor. Antioksidanlardan, vitamin ve minerallerden zengin, sağlıklı yağlar içeren dengeli bir beslenme güçlü ve sağlıklı bir beyin için oldukça önemli. Bu hafta sağlıklı bir beyin ve güçlü hafıza için hangi besinleri daha fazla tüketmeniz gerektiğini Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez sizler için anlattı.