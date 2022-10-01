Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı: Etkisi çok büyük! Yedikçe beyni gençleştiriyor...

GLUKOZU KULLANIYOR

Mucizevi bir organ olan beyin, sinir sisteminin merkezi konumundadır. Yüz milyara yakın sinir hücresinden oluşur ve vücuttaki diğer organların merkezi kontrollerini sağlar. Görme, duyma, tat alma gibi duyularımızın kontrolünden kaslarımızın hareketlerine, hormonların işleyişinden kan basıncını ayarlamaya kadar vücudumuzun işleyişini kontrol eden muhteşem bir organdır. Sağlıklı beslenme sağlıklı bir beyin için olmazsa olmaz. Beyin çalışabilmesi için yakıt olarak sadece glukozu kullanır. Beynin ağırlığı vücudun yüzde 2'si olmasına karşın, besinlerle alınan glukozun yüzde 20'sini kullanır. Ancak bu glukozun elde edilebileceği karbonhidratların tüketiminde dikkatli olunması gerekiyor. Tam tahıllar, kuru baklagiller gibi sağlıklı karbonhidratlar dediğimiz besinler beyni korurken aynı zamanda gerekli olan enerjiyi de sağlıyor. Beynin ihtiyacından fazla aldığınız glukoz ise beyne geçiş yapamaz, kullanılamaz ve bedenen de aktif değilseniz yağ olarak vücudunuzda depolanır.



