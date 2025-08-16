Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı: Spordan önce bunu yiyenler yağları cayır cayır yakıyor! İşte fit olmanın sırrı olan o besin...

YÜZDE 15 İYİLEŞME VAR

İnflamasyon göstergesi olan crp'de yüzde 40 azalmayı sağlayan omega 3 desteğiyle yapılan kuvvet antrenmanları diğer iltihap göstergelerinde de yüzde 30 bir azalmayı sağladığını gösterdi. Kas gücü ve egzersiz performansında da yüzde 10-15 arasında bir güç artışına sebep olan omega 3 desteği düzenli spor yapıldığında dopamini arttıran, homosisteni azaltan etkileri sayesinde hem performans hem genel sağlık üzerinde olumlu etki sağladığı gösterildi.