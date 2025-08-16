Roza
Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı: Spordan önce bunu yiyenler yağları cayır cayır yakıyor! İşte fit olmanın sırrı olan o besin...
Yapılan son araştırmalara göre spor sırasında fiziksel performansınızı artırma konusunda omega 3 yağ asidi önemli bir etkiye sahip. Bu yağ asidi ayrıca; kalp ve damar sağlığını korur, trigliserid düzeylerini azaltır, iyi kolesterol olarak bilinen HDL'yi artırır, kalp krizi ve felç gibi risklerin azalmasına yardımcı olur, yüksek tansiyonu önler.
