Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez gençleşmenin sırrını verdi! "100 yaşına kadar sağlıklı yaşamanın formülü"
Yaşınız kronolojik yaşınızdan çok daha önemli. Rüşeym, liften zengin Akdeniz öğünleri ve doğru yağ - protein dengesi gibi DNA yapısını etkileyen doğal besinler, hücreleri yeniliyor, inflamasyonu dizginliyor ve bedenin işlevsel kapasitesini koruyor. Bilim, daha dinç bir yaşamın sofradan başladığını söylüyor
Giriş Tarihi: 22.11.2025 08:55
Güncelleme Tarihi: 22.11.2025 09:43