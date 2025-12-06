Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez stresle başa çıkmanın en iyi formülünü açıkladı! "Günde 1 bardağı kortizol seviyesini dengeliyor..."

OMEGA 3 İÇEREN BESİNLERLE STRESİ YENMEK MÜMKÜN

Omega 3 oksidatif stresin dizginlenmesinde aktif rol oynayan esansiyel en değerli yağ asitleridir. Vücudumuzun oksidatif stresin neden olduğu inflamasyonu azaltarak stresi artıran kortizol seviyelerinin de azalmasını sağlar. Omega 3'ü doğal olarak hem hayvansal hem bitkisel besinlerden günlük ihtiyacımızı karşılayacak düzeyde almamız mümkündür. Bitkisel omega 3 kaynakları keten tohumu, ceviz ve koyu yeşil yapraklı sebzelerde doğal olarak bulunur ve vücudumuz bu bitkisel besinleri yediğimizde inflamasyonu azaltan EPA ve DHA'ya az miktarda da olsa dönüştürülür.