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Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez açıkladı! İşte en iyi diyet: Bu 5 besini yedikten sonra yağ dokusu vücudunuzu terk edecek
Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez açıkladı! İşte en iyi diyet: Bu 5 besini yedikten sonra yağ dokusu vücudunuzu terk edecek
Zayıflamak için her defasında farklı bir diyete başvuran milyonlarca insan var. Ancak her dönemin diyeti, formülleri birbirinden o kadar farklı ki... Oysa araştırmalar, zayıflamak için en önemli kriterin kişinin takip edebileceği formülü uygulamasından geçtiğini söylüyor. Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez, sağlığınız için en iyi olan diyet yöntemini açıkladı. İşte zayıflamak isteyenlerin kulak vermesi gereken formüller...
Giriş Tarihi: 18.03.2023 09:24