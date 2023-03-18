Roza Galeri Roza Sağlık Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez açıkladı! İşte en iyi diyet: Bu 5 besini yedikten sonra yağ dokusu vücudunuzu terk edecek

Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez açıkladı! İşte en iyi diyet: Bu 5 besini yedikten sonra yağ dokusu vücudunuzu terk edecek

Zayıflamak için her defasında farklı bir diyete başvuran milyonlarca insan var. Ancak her dönemin diyeti, formülleri birbirinden o kadar farklı ki... Oysa araştırmalar, zayıflamak için en önemli kriterin kişinin takip edebileceği formülü uygulamasından geçtiğini söylüyor. Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez, sağlığınız için en iyi olan diyet yöntemini açıkladı. İşte zayıflamak isteyenlerin kulak vermesi gereken formüller...

Giriş Tarihi: 18.03.2023 09:26 Güncelleme Tarihi: 18.03.2023 09:33
Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez açıkladı! İşte en iyi diyet: Bu 5 besini yedikten sonra yağ dokusu vücudunuzu terk edecek

Zayıflamak her yıl aniden verdiğimiz kararlar arasında en önemli sırada yer alıyor. Ve her yıl kilo vermek için popüler olan akımların peşinden gitmeye, denemeye devam ediyoruz. Şaşırtıcı olmayan şekilde aynı hayal kırıklığı yaratan farklı zayıflama yolları aramaya başlıyoruz. Aslında görmek istemediğimiz ama şaşırtıcı gerçek şu ki, kilo vermede popüler stratejilerinin çoğu uzun vadede işe yaramıyor. Hatta bazı zayıflamayı vaat eden sistemler durumu daha da kötüleştiriyor, sağlığınıza da zarar veriyor.

Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez açıkladı! İşte en iyi diyet: Bu 5 besini yedikten sonra yağ dokusu vücudunuzu terk edecek

Fakat bu karamsar sonuçlar sağlıklı, kalıcı ve doğru adımlarla zayıflamanın olmadığı anlamına gelmiyor. 28 yıllık metabolizma hastalıkları ve obezite alanındaki klinik deneyimim ile bu birikimlerimi destekleyen birçok bilimsel araştırma herkes için en iyi diyetin takip edebileceği diyetin olduğunu gösteriyor. Bilimsel ve klinik tecrübelerim doğrultusunda akılcı zayıflamayı kolaylaştıracak önerilerim yaşam boyu bir kerede zayıflayıp korumanıza yardımcı olacak diyebilirim.

Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez açıkladı! İşte en iyi diyet: Bu 5 besini yedikten sonra yağ dokusu vücudunuzu terk edecek

KALORİ SAYMAKTAN VAZGEÇİN

Yiyeceklerin kalorilerini hesaplayarak zayıflama sürecine giren kişilerde kalori takıntısına, öğünlerin stresli bir hesaplama ve tartma gibi uygulaması zor bir duruma dönüştürmeye neden olabiliyor. Ayrıca kalori saymak yiyeceğin sağlıklı içeriği ve tok tutma özelliğinden uzaklaşarak sadece canının istediği bir besine odaklanılmasını kolaylaştırdığı için bireyin beslenme davranışında iyi yönde bir değişime yardımcı olmuyor, uzun vadede hem zayıflamayı zorlaştırıyor hem de kilo korumada başarısız olmaya zemin hazırlıyor. Mesela 1 avuç jelibon 1 büyük avuç fındıktan daha az kalorilidir.

Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez açıkladı! İşte en iyi diyet: Bu 5 besini yedikten sonra yağ dokusu vücudunuzu terk edecek

KALORİ HESABI DOĞRU SONUÇ VERMİYOR

Kalori takibi kısa sürede zayıflarken yardımcı olabilir fakat genelde uzun vadede hayal kırıklığı ve başarısızlıkla sonuçlanır. Bunun bir nedeni kalori sayımının tam olarak yapılmasının zor olmasıdır. Hazır alınan yiyecekler paketlerinde belirtilen kalori değerleri, bazı restoran menülerinde yazan kalori miktarları maalesef her zaman doğru olmayabiliyor. Ayrıca kalorisini aşağı yukarı bildiğiniz bir yemeğin yediğiniz miktarını da belirleyemeyince kalorisini hesaplamak da maalesef imkansızdır. Akıllı telefonlarda olan uygulamalarda da yiyeceklerin kalorilerini hesaplamak hem tam gerçeği yansıtmamakta hem de belirli bir zamandan sonra sıkıcı, zaman alıcı bir boyuta taşımaktadır.

Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez açıkladı! İşte en iyi diyet: Bu 5 besini yedikten sonra yağ dokusu vücudunuzu terk edecek

Ancak kuruyemişler sağlıklı yağlar, diyet lifleri, bitkisel proteinler, vitamin ve minerallerden zenginken jelibon bomboş bir besleyici değeri olmayan kalori almanızı sağlar. Jelibon yedikten sonra kan şekeri hızlı yükselme gösterirken kuru yemişler kan şekerini yükseltmez ve ani açlık hissinin oluşmasını önler.

PORSİYON KONTROLÜ

Doğal besinlerin kalorileri hakkında bilgili olmak gayet yararlı. Ama kalori saymak yerine gün içinde yeme miktarını yani porsiyonlarınızı kontrol etmek uzun süreli zayıflamada ve kilonun korunmasında daha değerli diyebilirim. Yediğiniz yiyecekte eklenmiş şekerin ne kadar azsa o kadar iyi olduğunu, liften zenginse o kadar yarar sağladığını ve protein açısından dengeli ise daha fazla doygunluk sağlayacağına odaklanın. Bunu anlamak için yediğiniz her şeyin kaydını tutun. Araştırmalar her gün ne yediğinizi ve ne kadar yediğinizi kaydetmenin beslenme alışkanlıklarınız hakkında bilinçlenmenizi, nerede değişiklik yapmanız gerektiğini belirleyerek uzun vadeli zayıflamada yarar sağladığını gösteriyor.

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