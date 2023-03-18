Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez açıkladı! İşte en iyi diyet: Bu 5 besini yedikten sonra yağ dokusu vücudunuzu terk edecek

Ancak kuruyemişler sağlıklı yağlar, diyet lifleri, bitkisel proteinler, vitamin ve minerallerden zenginken jelibon bomboş bir besleyici değeri olmayan kalori almanızı sağlar. Jelibon yedikten sonra kan şekeri hızlı yükselme gösterirken kuru yemişler kan şekerini yükseltmez ve ani açlık hissinin oluşmasını önler.



PORSİYON KONTROLÜ



Doğal besinlerin kalorileri hakkında bilgili olmak gayet yararlı. Ama kalori saymak yerine gün içinde yeme miktarını yani porsiyonlarınızı kontrol etmek uzun süreli zayıflamada ve kilonun korunmasında daha değerli diyebilirim. Yediğiniz yiyecekte eklenmiş şekerin ne kadar azsa o kadar iyi olduğunu, liften zenginse o kadar yarar sağladığını ve protein açısından dengeli ise daha fazla doygunluk sağlayacağına odaklanın. Bunu anlamak için yediğiniz her şeyin kaydını tutun. Araştırmalar her gün ne yediğinizi ve ne kadar yediğinizi kaydetmenin beslenme alışkanlıklarınız hakkında bilinçlenmenizi, nerede değişiklik yapmanız gerektiğini belirleyerek uzun vadeli zayıflamada yarar sağladığını gösteriyor.