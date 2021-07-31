Uzman isim tek tek sıraladı! İşte çocuklarda iştah artırmanın püf noktası
Çocukların fiziksel ve zihinsel sağlığını korumak için gelişme çağında tüketilen besinler büyük önem taşıyor. Bu yüzden ebeveynler çocukların iştahını artırmaya yönelik araştırmalar yapıyor. Peki iştah artırmak için yemek öncesinde ve sırasında çocuğa nasıl davranmak gerekiyor? Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Vefik Arıca, çocuklarda iştah artıran 15 püf noktayı sabah.com.tr'ye özel olarak sıraladı.
Haber: Seda Okkıran
Giriş Tarihi: 31.07.2021 12:12
Güncelleme Tarihi: 31.07.2021 12:15
Çocukluk döneminde ortaya çıkan iştahsızlık, ebeveynlerin sorunu olarak görülüyor. "Kolay çiğneyebileceği ve yutabileceği besinleri tercih edin. Zorlamadan değişik yemek çeşitlerine alıştırarak tek bir besin türüne bağımlı kalmasını önleyin" diyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Vefik Arıca, çocuklarda iştahı artırmaya yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
YEMEK ÖNCESİNDE:
- Çocukların aşırı yorgun ve uykulu oldukları zaman iştahları olmadığı için yemek saatlerini buna göre düzenleyin.
- Sofraya oturmadan önce çocuğunuzla oyun oynayın. Oyun sayesinde neşelenen çocuk yemekten daha fazla keyif almaya başlar.
- Yemek aralarında çocuğunuza şeker, çikolata, pasta ve gazlı-şekerli içecekleri kesinlikle vermeyin. Yarım su bardağı kutu meyve suyu içmesi bile onun iştahının kapanmasına neden olabilir.
YEMEK SIRASINDA:
- Yemek yedirmek için ısrar etmeyin, onu ödüllendirmeyin veya ceza vermeyin. Sanılanın aksine bu davranışlar çocuğun yeme alışkanlıklarını olumsuz yönde etkiler.
- Çocuğunuz yemek zamanında mama iskemlesine oturarak ve aile sofrasına katılarak yemek yemenin sosyal bir olay olduğunu görerek öğrenmeli. Dikkatli olun, büyük kardeşlerinin ve aile büyüklerinin sofraya oturmaması, yemek seçmesi ve yemekleri beğenmemeleri çocuğunuzun yeme alışkanlıkları üzerinde olumsuz etki yapabilir.
- Yemeği televizyon olmayan, dikkatinin dağılmayacağı sessiz bir ortamda yemek yedirin. Yemek zamanının güzel geçmesine özen gösterin. Bir şarkı ya da masalla bu süreci neşelendirebilirsiniz.
- Çocuklar 1,5 yaşından sonra çatal kaşık kullanabilirler, dolayısıyla bu yaştan sonra kendi kendine yemesini desteklemek için kaşığı ağzına vermektense eline verip, yemesini bekleyin. Böylece yediği yemekler konusunda karar verme insiyitafinin kendisinde olduğunu düşünecektir.