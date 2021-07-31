Roza Galeri Roza Sağlık Uzman isim tek tek sıraladı! İşte çocuklarda iştah artırmanın püf noktası

Uzman isim tek tek sıraladı! İşte çocuklarda iştah artırmanın püf noktası

Çocukların fiziksel ve zihinsel sağlığını korumak için gelişme çağında tüketilen besinler büyük önem taşıyor. Bu yüzden ebeveynler çocukların iştahını artırmaya yönelik araştırmalar yapıyor. Peki iştah artırmak için yemek öncesinde ve sırasında çocuğa nasıl davranmak gerekiyor? Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Vefik Arıca, çocuklarda iştah artıran 15 püf noktayı sabah.com.tr'ye özel olarak sıraladı.

Haber: Seda Okkıran

Giriş Tarihi: 31.07.2021 12:12 Güncelleme Tarihi: 31.07.2021 12:15 PAYLAŞ