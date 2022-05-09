Uzmanı hepsini açıkladı! İşte boy uzatan mucize besin listesi
Sağlıklı beslenme, hem fiziksel hem de ruhsal sağlığı bütün olarak koruyan oldukça önemli bir konu. Fakat gelişme çağında da her yaştan çocuk için hayati bir öneme sahip. Her ne kadar genetik faktörlerle de ilişkili olsa da boy uzunluğu, aynı zamanda doğru beslenmeyle de doğrudan ilişkili. İyi beslenen bir çocuk, genetik haritasına rağmen ortalamanın üzerinde bir boya sahip olabilir. Peki bu besinler hangileri? Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Vefik Arıca tüm listeyi açıkladı.
Giriş Tarihi: 09.05.2022 08:49
Güncelleme Tarihi: 09.05.2022 08:57