Roza Galeri Roza Sağlık Uzmanı hepsini açıkladı! İşte boy uzatan mucize besin listesi

Uzmanı hepsini açıkladı! İşte boy uzatan mucize besin listesi

Sağlıklı beslenme, hem fiziksel hem de ruhsal sağlığı bütün olarak koruyan oldukça önemli bir konu. Fakat gelişme çağında da her yaştan çocuk için hayati bir öneme sahip. Her ne kadar genetik faktörlerle de ilişkili olsa da boy uzunluğu, aynı zamanda doğru beslenmeyle de doğrudan ilişkili. İyi beslenen bir çocuk, genetik haritasına rağmen ortalamanın üzerinde bir boya sahip olabilir. Peki bu besinler hangileri? Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Vefik Arıca tüm listeyi açıkladı.

Giriş Tarihi: 09.05.2022 08:49 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022 08:57
Uzmanı hepsini açıkladı! İşte boy uzatan mucize besin listesi

Uzmanı hepsini açıkladı! İşte boy uzatan mucize besin listesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Vefik Arıca'nın açıklamaları:

Boy uzaması, çocuk gelişiminde önemli bir yer tutar.

Uzmanı hepsini açıkladı! İşte boy uzatan mucize besin listesi

Uzmanı hepsini açıkladı! İşte boy uzatan mucize besin listesi

Genetik yatkınlık, hormonal sebepler, kronik rahatsızlıklar ve beslenme boy kısalığına yol açabilir.

Uzmanı hepsini açıkladı! İşte boy uzatan mucize besin listesi

Uzmanı hepsini açıkladı! İşte boy uzatan mucize besin listesi

Bir diğer deyişle beslenme şekli, çocuğun gelişim sürecini doğrudan etkileyen, çok önemli bir faktördür.

Uzmanı hepsini açıkladı! İşte boy uzatan mucize besin listesi

Uzmanı hepsini açıkladı! İşte boy uzatan mucize besin listesi

D VİTAMİNİ EKSİK OLURSA…

D vitamini kemik ve kıkırdak gelişiminde çok önemli bir yere sahiptir çünkü vitamin ve minerallerin tümüyle emilimine yani alınan gıdadan gerçek anlamda fayda sağlamasına yarar.

Uzmanı hepsini açıkladı! İşte boy uzatan mucize besin listesi

Uzmanı hepsini açıkladı! İşte boy uzatan mucize besin listesi

. Gıdalar arasında en çok yumurta sarısı, karaciğer ve balıkta bulunan D vitamininin temel kaynağı güneş ışınlarıdır.

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