Uzmanı hepsini açıkladı! İşte boy uzatan mucize besin listesi

D VİTAMİNİ EKSİK OLURSA…

D vitamini kemik ve kıkırdak gelişiminde çok önemli bir yere sahiptir çünkü vitamin ve minerallerin tümüyle emilimine yani alınan gıdadan gerçek anlamda fayda sağlamasına yarar.