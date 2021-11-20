Roza Galeri Roza Sağlık Uzmanlar açıkladı! Bilmeden tüketiyoruz ama direkt beyni etkiliyor...

Uzmanlar açıkladı! Bilmeden tüketiyoruz ama direkt beyni etkiliyor...

Bilim insanlarının araştırmaları doğrultusunda yaptığı açıklamalara göre, yediğimiz besinler ne kadar sağlıklıysa ikinci beynimiz diye bahsedilen bağırsaklarımız o kadar güçlü oluyor. Kefir, yoğurt ve ayran gibi besinler sık tüketildiğinde bağırsak sağlığı da o kadar artıyor. Bu besinler yalnızca bağırsakları değil ruh sağlığını da koruyor. Bu besinler beyni direkt etkiliyor ve mutluluk hormonu olarak bilinen serotoninin salgılanmasını sağlıyor. İşte serotonin seviyesini yükselten ve beyni direkt etkileyen besinler...

Giriş Tarihi: 20.11.2021 09:48 Güncelleme Tarihi: 20.11.2021 09:53 PAYLAŞ