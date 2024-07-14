Roza Galeri Roza Sağlık Uzmanlar açıkladı: Böyle nefes almak sağlığınızı mahvediyor! Enfeksiyonun en büyük nedeni...

Uzmanlar açıkladı: Böyle nefes almak sağlığınızı mahvediyor! Enfeksiyonun en büyük nedeni...

Günlük hayatımızda yapmış olduğumuz bazı alışkanlıklar oldukça doğal ve zararsız görülebilir. Ancak farkında olmasak da sağlığımız için büyük tehlikeye davetiye çıkarıyor olabilir. Örneğin nasıl nefes aldığınıza hiç dikkat ettiniz mi? Burundan değil ağızdan nefes aldığınızda karşılaşabileceğiniz durumları biliyor musunuz? Sağlık ipuçları ve kilo verme ile ilgili tüyolar paylaşan Güney Carolina'lı bir fizyoterapist, Chris Boettcher günlük yaşantımızdaki bazı alışkanlıklarımızın sağlığımızı nasıl etkilediğini anlattı.

Giriş Tarihi: 14.07.2024 14:50 Güncelleme Tarihi: 14.07.2024 14:50
Uzmanlar açıkladı: Böyle nefes almak sağlığınızı mahvediyor! Enfeksiyonun en büyük nedeni...

Sağlıklı bir yaşam sürebilmek için yalnızca beslenme alışkanlıklarımızı değiştirmek yetmeyebilir. Uyku düzenimiz ve teknoloji ile yakınlığımızın da sağlığımız üzerinde farkında olmasak da önemli etkileri bulunur. Bu etkileri öğrenip ona uygun bir şekilde yaşam sürmek hayat kalitemizi önemli ölçüde artıracaktır.

Uzmanlar açıkladı: Böyle nefes almak sağlığınızı mahvediyor! Enfeksiyonun en büyük nedeni...

UYANDIĞINIZDA İLK OLARAK KAHVE TÜKETMEK

Kahveyi çok erken saatler içmek sağlığı son derece olumsuz etkileyen bir davranıştır.

Uzmanlar açıkladı: Böyle nefes almak sağlığınızı mahvediyor! Enfeksiyonun en büyük nedeni...

Sabah uyandığınızda kahve içmek kendinize gelmeniz için oldukça yardımcı bir içecek olabilir ancak Boettcher, kafeinin bir diüretik olduğunu ve vücudun su kaybetmesine neden olduğunu söyledi.

Uzmanlar açıkladı: Böyle nefes almak sağlığınızı mahvediyor! Enfeksiyonun en büyük nedeni...

Ortalama 7 saat uyuyan bir insan, uyku boyunca su içmediği için uzun süre susuz kalmış oluyor ve uyandığında ise terleyerek sıvı kaybediyor.

Uzmanlar açıkladı: Böyle nefes almak sağlığınızı mahvediyor! Enfeksiyonun en büyük nedeni...

Uzmanlar ise kahve içmeden önce yaklaşık dört bardak su tüketilmesi gerektiğini öneriyorlar.

SON DAKİKA SON DAKİKA