Uzmanlar açıkladı: Böyle nefes almak sağlığınızı mahvediyor! Enfeksiyonun en büyük nedeni...

Günlük hayatımızda yapmış olduğumuz bazı alışkanlıklar oldukça doğal ve zararsız görülebilir. Ancak farkında olmasak da sağlığımız için büyük tehlikeye davetiye çıkarıyor olabilir. Örneğin nasıl nefes aldığınıza hiç dikkat ettiniz mi? Burundan değil ağızdan nefes aldığınızda karşılaşabileceğiniz durumları biliyor musunuz? Sağlık ipuçları ve kilo verme ile ilgili tüyolar paylaşan Güney Carolina'lı bir fizyoterapist, Chris Boettcher günlük yaşantımızdaki bazı alışkanlıklarımızın sağlığımızı nasıl etkilediğini anlattı.