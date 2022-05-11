Roza Galeri Roza Sağlık Uzmanlar açıkladı! İşte B12 vitamin eksikliğinin ilk belirtisi... B12 vitamin eksikliğini anlamanın yolu...

Uzmanlar açıkladı! İşte B12 vitamin eksikliğinin ilk belirtisi... B12 vitamin eksikliğini anlamanın yolu...

B12 vitamin eksikliğinin beyinde kalıcı hasarlar bıraktığı ortaya çıktı! Yapılan açıklamalara göre, İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Kamuran Kaya, B12 vitamininin alınamaması durumunda sinir sistemi ve beyinde ciddi ve kalıcı hasarlar oluşabileceğini söyledi. Kaya, vücut tarafından kendi kendisine üretilemeyen B12 vitamininin mutlaka besinler aracılığıyla alınması gerektiğini belirtti. Peki, B12 vitamini eksikliğinin belirtileri nelerdir? B12 vitamin eksikliğini gideren besinler nelerdir? İşte B12 vitamin eksikliğinin ilk belirtileri ve B12 vitamin deposu besinler...

İHA
Giriş Tarihi: 11.05.2022 09:27 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022 09:29
Uzmanlar açıkladı! İşte B12 vitamin eksikliğinin ilk belirtisi... B12 vitamin eksikliğini anlamanın yolu...

Uzmanlar açıkladı! İşte B12 vitamin eksikliğinin ilk belirtisi... B12 vitamin eksikliğini anlamanın yolu...

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Kamuran Kaya, B12 vitamininin alınamaması durumunda sinir sistemi ve beyinde ciddi ve kalıcı hasarlar oluşabileceğini söyledi.

Uzmanlar açıkladı! İşte B12 vitamin eksikliğinin ilk belirtisi... B12 vitamin eksikliğini anlamanın yolu...

Uzmanlar açıkladı! İşte B12 vitamin eksikliğinin ilk belirtisi... B12 vitamin eksikliğini anlamanın yolu...

İç Hastalıkları Uzmanı Kamuran Kaya, B12 vitamini hakkında genel açıklamalarda bulundu. Kaya, B12 sinir dokusunu ve beyin fonksiyonlarını koruduğunu ve aynı zamanda alyuvar üretimini sağladığını belirterek, "B12 vitamini insan vücudu tarafından kendi kendine üretilemez. Bu yüzden, dışarıdan takviye edilmesi gerekir; bu ihtiyaç da genellikle hayvansal besinlerle karşılanır. Özellikle et, yumurta, balık, süt ve süt ürünlerinde yüksek oranda B12 vitamini bulunur" ifadelerini kullandı.

Uzmanlar açıkladı! İşte B12 vitamin eksikliğinin ilk belirtisi... B12 vitamin eksikliğini anlamanın yolu...

Uzmanlar açıkladı! İşte B12 vitamin eksikliğinin ilk belirtisi... B12 vitamin eksikliğini anlamanın yolu...

"HER TÜRLÜ ZARARLI VİRÜS VE BAKTERİDEN KORUR"

İç Hastalıkları Uzmanı Kamuran Kaya, B12 vitaminin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini belirterek, "Sağlığımız için en temel yapıtaşlarından biri olan B12 vitamini, vücudu dışardan gelebilecek her türlü zararlı virüs ve bakterilerden koruyarak bağışıklık sistemimizi güçlendirir."

Uzmanlar açıkladı! İşte B12 vitamin eksikliğinin ilk belirtisi... B12 vitamin eksikliğini anlamanın yolu...

Uzmanlar açıkladı! İşte B12 vitamin eksikliğinin ilk belirtisi... B12 vitamin eksikliğini anlamanın yolu...

"Sinir sisteminin doğru, hızlı ve düzenli çalışmasını sağlar. Kemik iliğinde alyuvar hücrelerinin üretiminde görevlidir. Hücrelerin üretilmesini, kendini yenilemesini ve daha uzun yaşamasını sağlayan B12 vitamini aynı zamanda kan hücre sayısını arttırarak anemiyi (kansızlığı) önler. Bunun yanı sıra, vücutta yeterli miktarda B12 vitamini bulunması hafızayı güçlendiren ve öğrenmeye yardımcı olan önemli bir faktördür" şeklinde konuştu.

Uzmanlar açıkladı! İşte B12 vitamin eksikliğinin ilk belirtisi... B12 vitamin eksikliğini anlamanın yolu...

Uzmanlar açıkladı! İşte B12 vitamin eksikliğinin ilk belirtisi... B12 vitamin eksikliğini anlamanın yolu...

"YEDİĞİMİZ BESİNLERLE VÜCUDA GİRER"

"Uzman Dr. Kamuran Kaya, B12 vitamininin insan vücudu tarafından üretilemediğini vurgulayarak, "B12 yediğimiz besinler aracılığıyla vücudumuza girer. Vücutta eksik bulunması halinde emilim bozuklukları, yetersiz ve sağlıksız beslenmeyle birlikte sindirim sıkıntıları görülür."

SON DAKİKA SON DAKİKA