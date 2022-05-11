Uzmanlar açıkladı! İşte B12 vitamin eksikliğinin ilk belirtisi... B12 vitamin eksikliğini anlamanın yolu...

B12 vitamin eksikliğinin beyinde kalıcı hasarlar bıraktığı ortaya çıktı! Yapılan açıklamalara göre, İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Kamuran Kaya, B12 vitamininin alınamaması durumunda sinir sistemi ve beyinde ciddi ve kalıcı hasarlar oluşabileceğini söyledi. Kaya, vücut tarafından kendi kendisine üretilemeyen B12 vitamininin mutlaka besinler aracılığıyla alınması gerektiğini belirtti. Peki, B12 vitamini eksikliğinin belirtileri nelerdir? B12 vitamin eksikliğini gideren besinler nelerdir? İşte B12 vitamin eksikliğinin ilk belirtileri ve B12 vitamin deposu besinler...