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Uzmanlar bu konuda uyardı! Kilo vermeyi önleyen 6 büyük hata

Sağlıksız ve dengesiz beslenme sonucunda vücudumuzda yağlar birikerek, kiloya ve şişmanlığa neden olmaktadır. Doğru beslenme kuralları ve diyet listeleri sayesinde kişiler ideal kilosuna ulaşarak hem fiziki hem de psikolojik olarak düzen sağlamaktadır. Bazen harfiyen uysak bile diyetten istediğimiz sonucu elde edemeyiz. Uzmanlar bu noktada, yaptığımız 6 önemli hatanın kilo vermeyi de zorlaştırdığını açıkladı. Peki diyet yaparken yapılan 6 büyük hata nelerdir? İşte diyet yaparken yapılan 6 büyük hata...

Giriş Tarihi: 22.10.2021 08:52 Güncelleme Tarihi: 22.10.2021 08:52
Uzmanlar bu konuda uyardı! Kilo vermeyi önleyen 6 büyük hata

Sağlık ve zinde görünme arzusu gibi çeşitli nedenler insanları diyet yapmaya zorluyor. Ancak, diyet yapan kişilerin birçoğu ne kadar dikkat ederlerse etsinler bir türlü istedikleri kiloya ulaşamıyor.

Uzmanlar bu konuda uyardı! Kilo vermeyi önleyen 6 büyük hata

İngiliz Daily Mirror gazetesi, kilo vermeyi engelleyen alışkanlıkları ve bunları gidermeye yönelik basit bazı önlemleri sıraladı:

Uzmanlar bu konuda uyardı! Kilo vermeyi önleyen 6 büyük hata

ŞEKERİ AZALTIN

Uzmanlar bu konuda uyardı! Kilo vermeyi önleyen 6 büyük hata
  • Fazla şeker, kilo almayı tetikleyen ana etken. Vücut, fazla gelen şekeri yağ hücresi olarak tutuyor.
  • Çikolata ve kurabiye yemeyi bıraksanız, bunların yerine bal veya kuru meyve yemeye başlasanız dahil aldığınız şeker miktarı çok daha yüksek olabiliyor.
Uzmanlar bu konuda uyardı! Kilo vermeyi önleyen 6 büyük hata
  • Aslında ne şekilde olursa olsun, şeker, diyet yapanlar için asla alınmaması gereken gıda maddelerinin başında geliyor.
  • Bunu önlemek için şeker kontrolü yaparak, diyetinizin bir kaydını tutun.
  • Her geçen gün aldığınız şeker miktarını azaltmaya çalışın.
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