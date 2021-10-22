Uzmanlar bu konuda uyardı! Kilo vermeyi önleyen 6 büyük hata

Sağlıksız ve dengesiz beslenme sonucunda vücudumuzda yağlar birikerek, kiloya ve şişmanlığa neden olmaktadır. Doğru beslenme kuralları ve diyet listeleri sayesinde kişiler ideal kilosuna ulaşarak hem fiziki hem de psikolojik olarak düzen sağlamaktadır. Bazen harfiyen uysak bile diyetten istediğimiz sonucu elde edemeyiz. Uzmanlar bu noktada, yaptığımız 6 önemli hatanın kilo vermeyi de zorlaştırdığını açıkladı. Peki diyet yaparken yapılan 6 büyük hata nelerdir? İşte diyet yaparken yapılan 6 büyük hata...
Sağlık ve zinde görünme arzusu gibi çeşitli nedenler insanları diyet yapmaya zorluyor. Ancak, diyet yapan kişilerin birçoğu ne kadar dikkat ederlerse etsinler bir türlü istedikleri kiloya ulaşamıyor.
İngiliz Daily Mirror gazetesi, kilo vermeyi engelleyen alışkanlıkları ve bunları gidermeye yönelik basit bazı önlemleri sıraladı:
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