Uzmanlar uyardı: Bu gıda sinir sistemini bozuyor

Tükettiğimiz besinler vücudumuzun ne kadar sağlıklı olabileceğini belirliyor. Sağlığımızı olumsuz yönde etkileyecek gıdalardan uzaklaşarak bunun yerine sağlıklı gıdaları tüketmek önemli hale geldi. Uzmanlar tarafından açıklanan bazı gıdaların kimyasal madde içerdiği ortaya çıktı. Peki faydasını ve zararını bilmediğimiz bu gıdalar nelerdir? İşte sinir sistemimize kadar etki eden ve beyin fonksiyonlarımıza zarar verme ihtimali bulunan bazı gıdalar...

PATLAMIŞ MISIR Patlamış mısır, sinir sisteminin düzgün çalışmasını sağlayan protein, altın, fosfor, demir, silikon ve magnezyum içerir. Patlamış mısırın içerdiği B vitamini de depresyon ve stresle savaşmaya yardımcı oluyor.

TARÇIN Tarçın, son derece önemli bileşenler içerdiği için beyni çok daha aktif kılar. Tarçın kokusu, çok fazla dikkat, görsel hafıza ve hızlı reaksiyon gerektiren şeyleri çözmemize yardımcı olur.

SAFRAN Safran birçok mineral, B vitamini ve C vitamini içerir. Beyin fonksiyonlarını daha iyi hale getirir ve hatta bazı rahatsızlıkları bile tedavi eder.

TON BALIĞI Ton balıklarında bol miktarda cıva bulunmaktadır. Vücuttaki fazla cıva, hafıza sorunlarına yol açabilir. Ayrıca hormonları etkileyen ve sinir sisteminin işlevini bozan sentetik bir kimyasal olan poliklorlu bifenil içerir.